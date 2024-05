Scosse di terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli, la più forte di magnitudo 3.7: prosegue lo sciame sismico

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Nuove scosse di terremoto nei Campi Flegrei vicino a Napoli. Dalle prime ore del mattino di oggi, sabato 18 maggio, come segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area. La scossa più forte è stata di magnitudo 3.7 ed è stata avvertita dalla popolazione, ma non ci sarebbero danni.

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei

Dalle 6.06 di oggi, sabato 18 maggio, come segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore di magnitudo 3.7 registrato alle 6.30 ad una profondità di 3 km.

La scossa, riporta l’agenzia Agi, è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche, al momento, non risultano danni.

L’epicentro è stato localizzato nei Campi Flegrei, dove è in corso l’ennesimo sciame sismico in un’area colpita da mesi da forti scosse di terremoto che stanno esasperando i residenti.

Allertata la Protezione Civile

La Sala “Situazione Italia” del Dipartimento della Protezione civile è in contatto con le strutture locali della protezione civile.

“La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Dalle prime verifiche non risultano danni”, fa sapere il Dipartimento della Protezione civile su X. Fonte foto: ISTOCK Sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 3.7 Paura tra i residenti Forti scosse di terremoto erano state registrate anche venerdì 10 maggio e lunedì 13 maggio. Forse ti può interessare Scosse di terremoto ai Campi Flegrei vicino Napoli, la più forte di magnitudo 3.7: continua lo sciame sismico Scosse di terremoto nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, la più forte di magnitudo 3.7: è in corso l'ennesimo sciame sismico, gente in strada Alcuni residenti di Arco Felice hanno scritto sui social network, come riportato da ‘Il Mattino’: “È stata terribile, un vero incubo. Hanno tremato finestre, comodino e letto. Poi, subito dopo l’evento sismico, si sono sentite le sirene degli allarmi. Non si può più vivere in questo modo”. Cosa sta succedendo nei Campi Flegrei Nei Campi Flegrei è in corso da tempo uno sciame sismico che, attraverso scosse violente, sta sollevando il suolo come 40 anni fa. Secondo una ricerca condotta da un team di scienziati di Bologna, citata dall’Avvenire, il principale indiziato per il sollevamento del suolo e i terremoti associati che stanno interessando i Campi Flegrei potrebbe essere un cilindro di roccia. Quest’ultimo sarebbe situato a 2 chilometri di profondità, proprio sotto la caldera, e che si starebbe dilatando causando la deformazione dello spazio circostante.