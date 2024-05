Morto in un incidente a Perugia un ragazzo di 23 anni: letale scontro tra auto e moto in via San Galigano

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un ragazzo di 23 anni è morto a Perugia nel primo pomeriggio di sabato 18 maggio. Il decesso è avvenuto dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava la vittima e un’automobile. L’incidente mortale è avvenuto in zona San Galigano, a poca distanza da dove, una settimana prima, perse la vita uno studente di 17 anni in seguito all’urto con un furgone.

Un ragazzo di 23 anni è morto nell’incidente stradale verificatosi a Perugia, attorno alle ore 13:00, all’incrocio tra via San Galigano e via Torelli.

Per cause ancora da accertarsi, la moto su cui viaggiava la vittima si è scontrata contro un’automobile, una Fiat Panda, guidata da una donna.

Sul luogo sono prontamente intervenuti due pattuglie della polizia municipale e i soccorritori del 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

Il 23enne, abitante nella zona, è deceduto poco dopo l’arrivo presso l’ospedale perugino di Santa Maria della Misericordia.

Le autorità locali stanno indagando per determinare le esatte cause dello scontro e la strada è stata chiusa per permettere i rilievi della polizia.

Il secondo incidente letale in via San Galigano

L’incidente mortale è avvenuto in un incrocio di via San Galigano, la stessa strada in cui, lo scorso marzo, perse la vita uno studente di 17 anni.

Pierluigi Pescatori, allievo dell’Itss Volta di Piscille, stava attraversando la via, all’altezza dell’incrocio per il Mater Gratie.

Mentre si trovava sulle strisce pedonali, il minorenne è stato colpito da un furgone che lo ha sbalzato al suolo.

Trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia, Pescatori è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico, ma la notte successiva i medici sono stati costretti a dichiararne il decesso.

In seguito, i genitori del ragazzo hanno scelto di donarne gli organi. I funerali si sono svolti presso la cattedrale di Perugia, di fronte alle autorità comunali.