Tragico incidente a Firenze in viale Belfiore: scontro tra un'auto e una moto, muore ragazzo di 23 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Firenze. Nel pomeriggio di oggi, martedì 14 maggio, un ragazzo di 23 anni è morto in seguito a un incidente in viale Belfiore. Il giovane era in sella a una moto che, per ragioni da accertare, si è scontrata con un’automobile. L’impatto è stato fatale.

L’incidente a Firenze, in viale Belfiore

L’episodio è avvento intorno alle 16.45, come riportato da La Nazione.

Da ricostruire la dinamica del sinistro, al vaglio della Polizia Municipale. Le poche informazioni attualmente a disposizione suggeriscono che la motocicletta si sia scontrata con un’auto condotta da un uomo del 1969.

Fonte foto: Tuttocitta.it La tragedia è avvenuta a Firenze, in viale Belfiore

La vittima, il giovane di 23 anni, era residente in un comune dell’hinterland del capoluogo toscano.

Gli effetti sulla circolazione

L’incidente ha avuto importanti ripercussioni sulla circolazione.

Lunghe code si sono infatti formate sui viali da piazza della Libertà verso Porta a Prato.

Per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, è stato istituito un restringimento di carreggiata nel tratto dopo via Guido Monaco.

L’incidente a Cava de’ Tirreni (Salerno)

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio un altro incidente stradale all’altezza della rotatoria in via XXV Luglio a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, ha provocato la morte di un uomo di 37 anni alla guida di una moto.

Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo per schiantarsi rovinosamente sull’asfalto dopo essere stato sbalzato via dalla moto.

Nonostante il tempestivo intervento, gli operatori sanitari non sono riusciti a salvare la vita al 37enne, probabilmente morto sul colpo. Il suo decesso è stato quindi dichiarato sul posto.