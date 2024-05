Incidente stradale nella notte a Cava de’ Tirreni (Salerno): morto nello schianto in moto un 37enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È avvenuto nella notte un incidente a Cava de’ Tirreni (Salerno), nel quale ha perso la vita un 37enne, morto dopo essersi schiantato con la sua moto. Per l’uomo, sbalzato sull’asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo, non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso.

Incidente nella notte a Cava de’ Tirreni

È avvenuto nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio un incidente stradale all’altezza della rotatoria in via XXV Luglio a Cava de’ Tirreni, comune della provincia di Salerno, in Campania.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, alla guida della moto che procedeva lungo la tratta c’era un uomo di 37 anni, di ritorno da una festa a Nocera Inferiore, come riportato da Il Mattino.

L'area di Cava de' Tirreni (Salerno) dov'è avvenuto l'incidente stradale nel quale è morto un uomo di 37 anni

Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi rovinosamente sull’asfalto dopo essere stato sbalzato via dalla moto.

L’arrivo dei soccorsi dopo lo schianto in moto

In seguito all’incidente, sul posto sono accorsi gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato e il personale medico del 118, accorso con un’ambulanza nel tentativo di salvare la vita dell’uomo.

Nonostante il tempestivo intervento però, gli operatori sanitari non sono riusciti a salvare la vita al 37enne, probabilmente morto sul colpo. Il suo decesso è stato quindi dichiarato sul posto.

Il corpo della vittima è stato poi trasportato all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore, dov’è attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il cordoglio per l’uomo morto nell’incidente

Da quanto si apprende, la vittima dell’incidente sarebbe il 37enne Gianluca Chiaiese, di professione fisioterapista. L’uomo viveva con la compagna e due figli a Mercatello, quartiere di Salerno dove lavorava anche presso un noto centro di riabilitazione.

Le forze dell’ordine accorse hanno poi proceduto con i rilievi e le operazioni necessarie alla ricostruzione della dinamica dell’incidente nel quale ha perso la vita il 37ene, che già dieci anni fa era uscito indenne da un simile incidente.

Secondo una prima ricostruzione non sarebbero stati coinvolti altri mezzi, ma a questo proposito saranno utili per la ricostruzione della dinamica anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.