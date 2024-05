Camion in fiamme a Parma e camper ribaltato ad Arezzo, doppio incidente in A1: code per chilometri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Traffico rallentato e lunghe code sull’autostrada A1 a causa di due diversi incidenti stradali che sono avvenuti nella mattinata di martedì 14 maggio tra Toscana ed Emilia Romagna. Un camper si è ribaltato nel tratto tra Arezzo e Firenze, mentre un camion ha preso fuoco nei pressi di Parma e del bivio per l’A15.

Camper si ribalta sull’autostrada A1 ad Arezzo

Il primo incidente si è verificato verso le 11 nel tratto toscano dell’autostrada A1. Secondo quanto riporta Arezzo Notizie, un camper si è ribaltato su un fianco mentre viaggiava in direzione nord tra i caselli di Arezzo e Valdarno.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e personale di Autostrade per l’Italia. Quel tratto di autostrada è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso.

Inevitabili le conseguenze sul traffico, sono state registrate lunghe code, fino a 8 chilometri.

Camion va a fuoco in A1 a Parma

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo le 12 nel tratto emiliano dell’autostrada A1, tra i caselli di Parma e Fidenza.

Secondo quanto riporta Parma Today, un camion ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione nord, nei pressi di Fontanellato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente tra Parma e Fidenza

Lunghe code in A1

I due incidenti hanno mandato in tilt la circolazione sull’autostrada A1, con lunghe code e traffico rallentato, in particolare in direzione Milano.

Nel tratto toscano sono state segnalate code di 8 chilometri tra Arezzo e Firenze in direzione Nord. Autostrade per l’Italia consiglia a chi viaggia verso Firenze di uscire a Fabro e rientrare a Valdichiana dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Traffico bloccato anche nel tratto emiliano, con code di 9 chilometri tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Ci sono due chilometri di coda, a causa dei curiosi, anche in direzione Bologna, tra Fiorenzuola e il bivio con la A15.

Per chi viaggia verso Milano Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Campegine e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la SS9 Via Emilia. Per le lunghe percorrenze, in alternativa, seguire le indicazioni per la A22 Brennero-Modena e successivamente per A4 Torino-Trieste verso Milano.