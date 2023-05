Due incidenti in provincia di Perugia a poche ore di distanza: 4 ragazzi morti e uno ferito gravemente

Due incidenti mortali nel perugino. A poche ore di distanza l’una dall’altra, tra la notte di sabato 27 maggio e l’alba di domenica 28 maggio, due auto sono state coinvolte in due diversi scontri che hanno portato a un pesantissimo bilancio: 3 ragazzi morti e un ferito nel primo incidente e 1 altro ragazzo morto nel secondo.

Il primo scontro

Il primo dei due scontri è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 28 maggio.

La vettura stava percorrendo la statale 219 a Gubbio, quando, per cause ancora da chiarire, dopo aver sfondato il guardrail sarebbe finita, capovolgendosi, nella strada sottostante.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente lungo la statale 219 tra Gubbio e Perugia

Non sembra siano state coinvolte altre auto nell’incidente, forse causato da un malore del conducente.

La persona alla guida, un ragazzo di 26 anni di ritorno a casa, è deceduto sul colpo forse per il violento impatto. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Il corpo del 26enne è stato trasferito all’ospedale di Branca.

Il secondo incidente

L’incidente successivo ha avuto un bilancio ancora più grave.

Nelle prime ore della mattina di domenica 28 maggio, 4 ragazzi erano a bordo di un’auto sul raccordo autostradale A1 che collega Perugia e Bettolle, in località Torricella, frazione del comune di Magione.

Stavano tornando a casa dopo una serata passata insieme, in direzione Perugia.

Il punto dove è avvenuto il secondo incidente, sull’autostrada A1 all’altezza del comune di Magione

Nel tragitto, però, la vettura è volata fuori dalla superstrada, finendo in un campo, e non ha lasciato scampo a 3 dei 4 passeggeri, che sono morti sul colpo. Il quarto è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale.

Anche in questo caso, si trattava dell’unica vettura coinvolta nell’incidente.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6 di mattina e le operazioni di messa in sicurezza della strada hanno richiesto diverse ore.

Il ramo di uscita dello svincolo di Torricella è rimasto temporaneamente chiuso per consentire soccorsi e rilievi.

Altro incidente

Un altro ragazzo aveva perso la vita appena un giorno prima, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, in un incidente stradale avvenuto in provincia di Bari.

La vittima, un 17enne, stava viaggiando in auto con la propria famiglia, quando la vettura è uscita fuori strada.

Nel violento scontro, conseguente all’uscita dalla strada, il ragazzo avrebbe avuto la peggio. Il 17enne è infatti morto sul colpo. Gli altri 3 familiari, invece, sono rimasti gravemente feriti.

La polizia si è recata sul posto per effettuare i rilievi del caso e tentare di comprendere come la vettura sia potuta finire fuori strada e se si sia trattato di un incidente dovuto a un malore o a un evento esterno.