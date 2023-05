Ragazzo di 17 anni muore in un incidente tra Bitetto e Binetto: viaggiava in auto con 3 familiari, tutti gravi

Tragico incidente in provincia di Bari. Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita lungo la provinciale tra Binetto e Bitetto mentre viaggiava in auto con la propria famiglia. Terribile il bilancio finale: altre 3 persone sono rimaste gravemente ferite.

L’incidente in auto

L’auto coinvolta nell’incidente stava viaggiando nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio lungo la strada provinciale 1 che collega i comuni di Binetto e Bitetto, in provincia di Bari.

Sull’auto viaggiava una famiglia: un ragazzo di 17 anni e altri 3 familiari.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada provinciale 1 tra Binetto e Bitetto dove è avvenuto l’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’auto su cui i 4 viaggiavano sia uscita fuori strada.

Ancora da chiarire, però, le cause che hanno portato la vettura fuori dalla carreggiata.

I soccorsi e la vittima

Nel violento scontro, conseguente all’uscita dalla strada, il ragazzo avrebbe avuto la peggio. Il 17enne è infatti morto sul colpo.

Le altre 3 persone presenti nella vettura sono rimaste gravemente ferite.

Sul posto sono arrivate forze dell’ordine e i sanitari per prestare soccorso alla famiglia, ma per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Le indagini da parte degli inquirenti sono in corso, per accertare l’esatta dinamica dei fatti. La polizia sta effettuando i rilievi del caso per comprendere come la vettura sia potuta finire fuori strada e se si sia trattato di un incidente dovuto a un malore o a un evento esterno.

Altro incidente

Nella stessa giornata del 26 maggio, un altro minorenne è morto in un incidente stradale.

A Favara, in provincia di Agrigento, un giovane di 13 anni ha perso la vita dopo essere caduto dallo scooter.

Il ragazzo, che era passeggero del mezzo, è caduto e ha sbattuto la testa con violenza. Sembra che l’incidente sia stato autonomo, con il mezzo finito sul selciato.

A intervenire per prima sul posto è stata un’infermiera, abitante in via Portella, che sentendo il forte botto dopo l’incidente è scesa in strada a prestare soccorso. Ma purtroppo ogni suo tentativo è stato vano.

Buone invece le condizioni del guidatore del mezzo, che avrebbe riportato solo delle lievi escoriazioni e per il quale non è stato necessario ricorrere alle cure dei medici.