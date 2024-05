Malata di tumore a 14 anni viene insultata su Instagram: il messaggio di Sergio Mattarella per la piccola Asia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il Presidente della Repubblica non è un tipo molto social, ma è arrivato su Instagram per incoraggiare la piccola Asia, 14 anni, affetta da un tumore al rene, che racconta sui social la propria vita travolta dalla malattia. Le parole di Sergio Mattarella arrivano in risposta ai numerosi episodi di bullismo di cui la ragazzina è stata vittima, insultata solo perché malata.

Asia, malata di tumore a 14 anni

Asia è una ragazzina come tante altre, nata a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Ama suonare il piano, ridere con le amiche e trascorrere del tempo con la madre.

La vita di Asia, però, è diversa da quella di qualsiasi altra 14enne, perché la giovane pianista è affetta da un tumore al rene.

Fonte foto: ANSA

Asia e la madre Rossana

Per sottoporsi alle necessarie cure, Asia trascorre lunghe ore seduta in una sala di ospedale e, per allontanare la noia, come tutti i suoi coetanei, sta sui social.

Su Instagram la giovane ha iniziato a mostrarsi al piano, con le amiche e in ospedale, raccontando della propria battaglia contro la malattia.

Un gesto coraggioso, spinto dal desiderio di sentirsi come tutti gli altri, ma per il quale la piccola è stata vittima di un accanito bullismo.

È stata la madre Rossana a denunciare gli attacchi, pubblicando gli insulti più crudeli ricevuti dalla figlia. La famiglia di Asia sta valutando l’ipotesi di sporgere denuncia per cyberbullismo.

Il messaggio Instagram del Presidente Mattarella

La storia di Asia ha attirato l’attenzione della più alta carica dello Stato e, in mezzo agli ignobili commenti degli haters, sul profilo Instagram della 14enne è apparso anche un messaggio dal profilo ufficiale del Quirinale.

Sembra sia stato lo stesso Sergio Mattarella a scriverlo, per sostenere la giovanissima cittadina in questo momento di difficoltà:

Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri.

Il Presidente si riferisce a un video pubblicato dall’ospedale Santobono di Napoli, che mostra la paziente intenta a suonare il piano durante il ricovero.

Le parole della mamma

“Al presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità e umanità” ha risposto Rossana, la mamma di Asia che, aggiunge il genitore, “spera di incontrarlo un giorno”.

La donna ha colto l’occasione per ringraziare anche tutti coloro che, da giorni, stanno dimostrando solidarietà a lei e alla figlia: “Ciò significa che non esiste solo del marcio”.

Infine, Rossana rivolge un pensiero a tutti i giovanissimi che, come la figlia, sono vittime di bullismo, invitandoli a “prendere esempio da Asia che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo non lasciandosi mai intimidire”.