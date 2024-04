Lascia da soli a casa due bambini di 6 e 8 anni per andare in vacanza in crociera: 29enne arrestata in Texas

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Una donna di 29 anni, madre di due figli di 6 e 8 anni, è stata arrestata a Houston, in Texas. È accusata di aver lasciato soli i figli a casa per godersi una vacanza in crociera.

Lakesha Woods Williams, 29 anni, è stata arrestata giovedì 11 aprile dopo aver lasciato i suoi figli di 6 e 8 anni da soli nel suo appartamento a Houston per sei giorni, secondo quanto riportato da Fox News.

Williams sarebbe partita per la crociera il 4 aprile e sarebbe tornata a casa la sera del 10 aprile.

L’intervento degli agenti di polizia

Gli agenti del distretto 5 sono entrati nell’appartamento della donna il 9 aprile dopo aver ricevuto una chiamata da un vicino, preoccupato per i due bambini.

Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento, i bambini, che erano soli, hanno detto che la madre era in crociera.

I paramedici e i servizi di protezione dell’infanzia sono stati quindi chiamati a casa per verificare la salute e la sicurezza dei bambini, secondo quanto riferito dalla polizia di Houston.

Bimbi ora casa di un parente

“Stiamo ancora mettendo insieme i fatti e le circostanze di come questi bambini sono stati lasciati soli per diversi giorni“, ha detto l’agente Ted Heap in un post su Facebook.

“Ma la cosa importante è che ora sono al sicuro e gli accusati dovrebbero essere ritenuti responsabili di aver lasciato questi ragazzi in una situazione pericolosa”.

Heap ha aggiunto che entrambi i bambini sono ora affidati alle cure di un parente. La madre 29enne è stata arrestata e rinchiusa nel centro di detenzione della contea di Harris il giorno dopo essere tornata a casa. Il giudice ha fissato la sua cauzione a 25 mila dollari.

Il processo è atteso per lunedì 15 aprile: la donna dovrà rispondere di due capi d’imputazione.

Bimba lasciata sola in Ohio, ergastolo alla madre

Una storia simile purtroppo finita tragicamente proviene dall’Ohio, dove una madre è stata condannata all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale dopo essersi dichiarata colpevole dell’omicidio della figlia di 16 mesi.

La bimba, che secondo i pubblici ministeri è stata lasciata a casa da sola per 10 giorni in un box mentre la madre era in vacanza a Detroit e Porto Rico, è morta di fame.