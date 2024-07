Maestra d'asilo arrestata a Gorizia, finita ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti sui bambini e frode

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

La maestra di un asilo nido in provincia di Gorizia è stata arrestata per maltrattamenti nei confronti di minori lo scorso 19 luglio. La donna, che gestiva bambini di età compresa tra uno e tre anni, faceva inoltre figurare una fornitura di pasti in quantità superiori rispetto a quelle realmente somministrate. Per questo, sarebbe anche responsabile di frode nei confronti di alcuni enti pubblici convenzionati con la struttura.

Maestra d’asilo arrestata in provincia di Gorizia

Il provvedimento, fa sapere Ansa, è stato disposto dal Gip del Tribunale di Gorizia, in seguito alle indagini effettuate dal Nas dei Carabinieri di Udine.

La destinataria del provvedimento restrittivo è la maestra legale responsabile della cooperativa che ha in gestione l’asilo nido.

Fonte foto: 123RF Attraverso l’utilizzo di telecamere nascoste i carabinieri hanno potuto documentare numerosi episodi di maltrattamenti ai danni dei minori

La donna ha comunque ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari.

Le indagini

Le indagini erano iniziate lo scorso marzo, dopo alcune segnalazioni di maltrattamenti ma anche di frode ai danni di enti pubblici che avevano convenzioni con la struttura educativa.

Grazie all’ausilio di telecamere nascoste, le forze dell’ordine sono quindi state in grado di documentare numerosi episodi di maltrattamenti ai danni dei minori.

È stata appurata anche l’entità della frode commessa.

La maestra faceva infatti figurare una fornitura di pasti in quantità superiori rispetto a quelle realmente distribuite.

Il caso simile a Ronchi dei Legionari

Lo scorso 26 febbraio due maestre di una scuola materna di Ronchi dei Legionari, sempre in provincia di Gorizia, sono state arrestate con la stessa accusa.

L’indagine era iniziata a dicembre 2023, in seguito a una segnalazione per ripetuti strattoni da parte di personale docente ai danni di una bambina con disabilità.

Anche in questo caso i video catturati hanno documentato diversi episodi di maltrattamenti nei confronti della piccola. Gli abusi avvenivano quasi a cadenza quotidiana, anche di fronte agli altri minori.