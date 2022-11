La Loggia, incidente sul lavoro: operaio 41enne muore dopo essere stato travolto dai tubi metallici

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un altro grave incidente sul lavoro sconvolge la mattina di lunedì 7 novembre 2022. Dopo l’incidente fatale a Piacenza che ha coinvolto e ucciso una donna di 50 anni, a La Loggia, in provincia di Torino, è stato un uomo di 41 anni a perdere la vita dopo essere stato travolto da alcuni tubi mentre stava lavorando in una nota azienda della zona. L’uomo, che secondo quanto riferito dai media locali è di origine marocchina, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente sul lavoro a La Loggia, morto operaio

L’incidente mortale sul lavoro, l’ennesimo dopo quello già citato registrato a Piacenza, è avvenuto nella mattina di lunedì 7 novembre 2022 alla Alessio Tubi, azienda produttrice di tubi saldati in acciaio al carbonio, di strada Nizza, nella zona industriale del paese torinese. Fatali per l’operaio 41enne proprio dei pacchi di tubi metallici che lo hanno travolto non lasciandogli scampo.

L’operaio, di origine marocchina, è stato sorpreso dal crollo dei tubi e a nulla sono valsi i soccorsi di colleghi e sanitari. Il frastuono, infatti, ha subito attirato l’attenzione dei colleghi che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti 118, elisoccorso, vigili del fuoco dai distaccamenti di Torino Lingotto e Carmagnola con la squadra specializzata in ricerca sotto macerie del comando provinciale di Torino, ma ogni tentativo per estrarlo vivo si è concluso negativamente.

I soccorsi e il decesso

La grande macchina dei soccorsi, come detto, si è attivata celermente, ma ogni sforzo di liberare il 41enne si è vanificato quando è stato constatato il decesso dell’uomo. Mentre i vigili del fuoco, coadiuvati dalla squadra specializzata in ricerca sotto macerie del comando provinciale di Torino, stavano cercando di liberare l’uomo dai pesanti tubi metallici che lo avevano travolto, le condizioni dell’operaio sono via via precipitate.

Sin da subito l’uomo è apparso in condizioni molto gravi, motivo per il quale era stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso per poterlo portare velocemente in ospedale. Ma una volta recuperato, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Aperta l’indagine sull’incidente

Sul posto, oltre i sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To5. A questi toccherà far luce sulle cause dell’incidente che hanno portato alla morte del 41enne che, come riferito dai media locali, era un dipendente interinale della ditta.