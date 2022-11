Muore schiacciata in una vetreria di Borgonovo (Piacenza), aveva 50 anni: è l'ennesimo incidente sul lavoro

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Una donna di 50 anni è morta nella notte tra domenica 6 novembre e lunedì 7 novembre dopo essere rimasta schiacciata durante l’orario di lavoro in una vetreria di Borgonovo Val Tidone, cittadina di 8 mila abitanti nella provincia di Piacenza.

La ricostruzione del terribile incidente della vetreria di Borgonovo

I carabinieri della Compagnia di Piacenza, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno ancora indagando sull’esatta dinamica di quanto è accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la lavoratrice sarebbe rimasta incastrata accidentalmente tra un nastro trasportare e un macchinario per trasportare i bancali.

Fonte foto: Tuttocittà Dove si trova Borgonovo Val Tidone nella provincia di Piacenza.

Subito disposta l’autopsia per accertare i contorni di quanto è avvenuto

La donna sarebbe morta sul colpo a causa del forte trauma da schiacciamento. Non ci sarebbero quindi particolari dubbi né sulla causa del decesso né sull’accidentalità di quello che è avvenuto.

Tuttavia è stata disposta l’autopsia, che dovrebbe svolgersi già nella mattinata di lunedì 7 novembre, per capire meglio i contorni dell’incidente e identificare eventuali responsabilità personali o a carico dell’azienda.

Nella vetreria di Borgonovo è già intervenuto un medico legale per i primi accertamenti.

Soccorsi da tutta l’area di Piacenza, vani i tentativi di rianimarla

L’operaia stava svolgendo il turno di notte. Poco prima delle 3, mentre si trovava davanti a un macchinario, rimanendo incastrata tra il nastro mobile che trasporta il vetro e un macchinario porta bancali.

Nessuno avrebbe assistito direttamente alla scena dell’infortunio sul lavoro che è costato la vita alla 50enne. Appena si sono resi conto di quello che stava avvenendo, i colleghi hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati in maniera tempestiva i sanitari del 118, con un’ambulanza della Pubblica Val Tidone e un’auto medica proveniente dal poco distante comune di Castel San Giovanni. Tutti i tentativi di rianimare la donna si sono rivelati vani.

Nella vetreria di Borgonovo è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco, oltre a quella dei Carabinieri. Le autorità hanno avviato le indagini di rito, ponendo sotto sequestro i macchinari coinvolti nello schiacciamento della donna.

Quello avvenuto questa notte non è che l’ennesimo caso di in un incidente sul lavoro in Italia. Solo due giorni fa tre operai hanno rischiato la vita per il crollo di un ponteggio a Rivoli, alle porte di Torino.