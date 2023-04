La cartomante di Varese Asia denunciata per truffa: famosa su social e tv, sequestrati beni per 900 mila euro

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

I suoi tarocchi tenevano banco in tv. La cartomante di Vicenza Asia (nome d’arte) è accusata di aver truffato diversi clienti che la contattavano per risolvere problemi e in alcuni casi per guarire da malattie. L’indagine a carico della 67enne è partita da una denuncia fatta da un impiegato. Le fiamme gialle hanno sequestrato preventivamente circa 900mila euro, una somma ritenuta corrispondente ai mancati versamenti contributivi.

Chi è Asia, la cartomante di Vicenza

Ai telespettatori e sui social si presentava come Asia, una cartomante a cui affidarsi per avere consigli e indicazioni per superare ogni tipo di problema.

All’anagrafe, però, il suo nome è Franca Portadibasso. La sua attività era legata alla lettura dei tarocchi, un servizio che si faceva pagare in denaro e che offriva tramite trasmissioni televisive a diffusione nazionale.

Un giro d’affari di milioni di euro. È quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza secondo cui la donna si faceva accreditare i compensi su carte prepagate.

Secondo le fiamme gialle, inoltre, molti sono stati investiti per l’acquisto di ville e terreni che Asia avrebbe intestato a qualche parente tramite donazioni.

La denuncia di un impiegato truffato

Le indagini sull’attività della sensitiva (si presentava anche così al pubblico) sono scattate dopo la denuncia fatta da un impiegato.

L’uomo ha sostenuto di essere stato truffato dalla cartomante di Varese. Stando a quanto riferito, la donna gli avrebbe promesso di risolvergli alcuni problemi familiari per un costo complessivo di 31mila euro.

L’uomo si sarebbe reso disponibile a pagare perché convinto di essere vittima di un maleficio. Per liberarlo, la donna avrebbe dovuto invocare sciamani che avrebbero dovuto scavare nei cimiteri per trovare le ossa che sarebbero state in grado di porre fine al sortilegio.

Le indagini e il sequestro di 900mila euro

La Guardia di Finanza ha ricostruito i movimenti bancari di Asia scovando conti riconducibili alla sua attività, ma intestati ad alcuni parenti.

I pagamenti, infatti, erano fatti su carte prepagate diverse. I familiari, inoltre, sono anche risultati intestatari di immobili acquistati tramite somme che le fiamme gialle ritengono essere il provento dell’attività portata avanti.

L’indagine ha portato al sequestro preventivo, disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, di circa 900mila euro, considerati il corrispettivo ai mancati versamenti contributivi.

Tra le vittime sarebbe emersa anche la storia di una giovane donna malata di Sla a cui la cartomante di Varese, con l’aiuto della figlia (nota con il nome d’arte di Azzurra), avrebbe promesso la guarigione.

