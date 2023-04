La nuova truffa scoperta a Perugia: "Tuo marito ha avuto un incidente e si trova nei guai". Come funziona

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Per telefono uno sconosciuto le dice che il marito ha avuto un incidente stradale e che per evitare guai ulteriori deve consegnare tutti i preziosi e il denaro in suo possesso, comprese le fedi nuziali. Gli agenti della polizia del Commissariato di Spoleto hanno raccolto la denuncia di una donna raggirata da un truffatore che l’ha indotta a credere che il coniuge fosse in pericolo, mentre lo teneva occupato.

Raggirata da uno sconosciuto a Perugia

Rispondendo a una chiamata, la donna aveva sentito la voce dall’altra parte della cornetta che le diceva di raccogliere i gioielli e i soldi e darli al presunto legale del marito che era finito nei guai a causa di un incidente.

Fonte foto: 123RF

Presa dal panico, la vittima del tranello ha subito recuperato tutto l’oro e gli oggetti preziosi che aveva in casa, incluse le fedi nuziali, e le ha consegnate nelle mani del truffatore, che nel frattempo si era presentato alla sua porta.

Un bottino di complessivi 6mila euro che il falso avvocato si è portato via facendo perdere le proprie tracce.

La scoperta della truffa

Solo quando il marito è rientrato a casa la coppia si è resa conto di essere stata imbrogliata: il malfattore aveva chiamato, infatti, anche l’uomo, con l’obiettivo di tenerlo impegnato il più possibile nella conversazione così da non poter essere raggiunto telefonicamente dalla moglie. In questo modo il truffatore ha impedito che la donna potesse accertarsi delle condizioni del coniuge.

Scoperta il raggiro, il due si sono rivolti agli agenti del Commissariato di Spoleto, che arrivati nell’abitazione hanno ricostruito la vicenda.

Dopo aver tranquillizzato la donna e aver constatato che non aveva bisogno delle cure dei sanitari, la polizia ha raccolto tutti gli elementi utili per procedere con le indagini, invitando la vittima a formalizzare la denuncia. Gli agenti sono tuttora a lavoro per indentificare e rintracciare l’autore della truffa.

La truffa del finto avvocato ad Ostia

Lo stesso tipo di truffa era stata inscenata lo scorso 28 gennaio a Ostia, dove un finto avvocato era riuscito a sottrarre con l’inganno 5mila euro tra contanti e gioielli a una 70enne. Anche in questo caso il truffatore aveva convinto l’anziana dicendole che il marito si era reso responsabile di un incidente stradale tanto grave da avere conseguenze penali oltre che civili.

In questa circostanza però il delinquente è stato preso poco dopo: forse preso dall’euforia, è stato notato per l’alta velocità con la quale viaggiava in direzione Napoli ed è stato fermato dalla polizia stradale, che nel bagagliaio ha trovato la refurtiva rubata poco prima.