Italiani in fuga da Israele: "90 secondi per trovare un rifugio", video della folla all'aeroporto di Tel Aviv

Folla all’aeroporto di Tel Aviv. Gli italiani in fuga da Israele dopo gli attacchi di Hamas sono in attesa e alla ricerca disperata di un volo di ritorno. Dallo scalo arrivano anche appelli per essere riportati in Italia. Chi è già tornato, invece, racconta l’incubo: dal suono delle sirene “avevamo 90 secondi per trovare un rifugio“.

400 italiani al rientro su 4 voli militari

Martedì 10 ottobre sono stati organizzati 4 voli militari per riportare in Italia circa 400 connazionali.

I primi 200, a bordo di due aerei, sono arrivati la mattina, tra le 7 e le 9:30.

Altri 200, con lo stesso aereo militare ma in due voli diversi, sono attesi entro la serata: anche loro arriveranno all’aeroporto di Pratica di Mare.

Folla in aeroporto a Tel Aviv

Dopo la paura, tantissimi – non solo italiani, ovviamente – si sono riversati all’aeroporto di Tel Aviv per lasciare Israele.

Il problema è che tantissimi aerei non sono decollati, dato l’allarme: per questo il Governo italiano ha deciso di evacuare i connazionali con aerei militari.

Il racconto degli italiani rientrati

I primi italiani a rientrare hanno raccontato i momenti di tensione vissuti in Israele.

C’è chi era in vacanza, “poi il sabato è successo quello che è successo, all’inizio non sapevano neanche cosa fossero gli allarmi, cosa dovevamo fare”.

“Poi – racconta Federico all’agenzia Nova – ci hanno detto quali erano le indicazioni: trovare un rifugio o sdraiarsi a terra. C’era un rifugio vicino a dove eravamo, però in realtà non facevamo mai in tempo, avevamo solo 90 secondi. E poi si sentivano i razzi esplodere. In realtà era l’Iron Dome (il sistema di difesa anti-missile, ndr) che distruggeva i razzi”.