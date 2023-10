Il video su TikTok di tre ragazzi italiani bloccati in Israele: l'appello al ministro Tajani e alla Farnesina

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Bloccati in Israele. Un gruppo di ragazzi italiani bloccato nel quartiere arabo di Gerusalemme ha lanciato un appello su TikTok e Instagram al ministro degli esteri Tajani perché la Farnesina li aiuti a tornare a casa.

L’appello dei ragazzi nel video

39 persone, partite il 29 settembre dall’Italia per un viaggio culturale in Israele, sono bloccate in una struttura del quartiere arabo di Gerusalemme. Sarebbero dovuti tornare il 7 ottobre, ma lo scoppio della guerra con Hamas ha bloccato i voli.

La storia è stata raccontata in un video su TikTok da una ragazza, Valentina, che appare insieme ad altri due giovani, Nikolas e Samu. Con loro ci sarebbero non soltanto dei giovani, ma anche bambini molto piccoli con le loro famiglie.

Luca Zaia, presidente della Regione Venento, che ha aiutato il gruppo ad ottenere il ritorno a casa

“Non sappiamo cosa fare, stiamo cercando di farci sentire, stiamo cercando di contattare chi di dovere, ma nessuno ci da notizie utili. Non ci aiutano come dovrebbero, mandiamo un appello al ministro degli Esteri Tajani e alla Farnesina” denuncia la ragazza nel video.

Si muove il governatore del Veneto Zaia

La prima istituzione a muoversi per il rientro a casa del gruppo di persone è stata la Regione Veneto, nella persona del Presidente Luca Zaia, che ha contattato il ministero degli Esteri per organizzare il rientro.

Questo intervento, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano ‘La Stampa’, avrebbe permesso di organizzare un trasporto per tutte e 39 le persone rimaste bloccate a Gerusalemme.

“Ci hanno comunicato che domani mattina alle 4 dovremmo partire da Tel Aviv. Dovremmo arrivare a Verona. Grazie a Dio” ha comunicato Nikolas, uno dei ragazzi sul cui profilo Instagram è apparso il video originale dell’appello.

Gli italiani bloccati in Israele

Sono ancora molti i cittadini italiani bloccati in Israele a causa degli attacchi di Hamas. L’agenzia di stampa ‘La Presse’ parla di almeno 250 persone che si trovano nel Paese in via temporanea, senza quindi contare chi ci abita stabilmente.

In molti si troverebbero all’aeroporto di Tel-Aviv, mentre Hamas continua a lanciare razzi su Israele e le forze armate dello Stato ebraico si preparano a un’invasione di terra della Striscia di Gaza.