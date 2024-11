Funerali di Margaret Spada a Lentini, lutto cittadino e commozione: il video della folla dietro alla bara

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Oggi, lunedì 18 novembre, è il giorno dei funerali di Margaret Spada a Lentini. Un video mostra la folla dietro alla bara della giovane, morta il 7 novembre a 22 anni a Roma, dove si trovava per sottoporsi a un intervento di rinoplastica.

I funerali di Margaret Spada a Lentini

I funerali di Margaret Spada hanno preso il via alle ore 11 di lunedì 18 novembre nella chiesa madre di Sant’Alfio a Lentini.

“Margaret, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce” e “Piccola stella un giorno ci rivedremo nella vita eterna” si legge su due palloncini collocati all’ingresso del Duomo di Lentini, firmati rispettivamente dal fidanzato Salvatore e da papà Giuseppe, mamma Loredana e dalla sorella Manuela.

Lutto cittadino a Lentini per i funerali di Margaret Spada.

L’omelia del parroco ai funerali di Margaret Spada

Don Maurizio Pizzo, nell’omelia, ha detto: “Cara Margaret noi non ti vediamo ma tu, spero, possa vederci. Vedere che siamo tutti qui, tanti assieme ai tuoi cari. Sì, perché la perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti, è una perdita per tutta una comunità. È come se venisse falciato un giglio. È come oscurare un’alba appena sorta. È come risucchiare la luce nel vortice di un enorme buco nero”.

Il parroco ha poi invitato la comunità a “esserci di fronte al dolore, a essere presenti, a essere vicini, essere più umani, essere migliori, camminare accanto, non dimenticarsi che nei giorni futuri, non solo oggi, i familiari avranno bisogno del nostro sostegno, del nostro appoggio, della nostra presenza”.

Il saluto della sorella di Margaret Spada

Manuela Spada, sorella di Margaret, l’ha salutata così sull’altare del Duomo di Lentini: “Ciao stellina, quando avevo 6 anni scrissi una lettera a Gesù perché mi donasse una sorellina. E sei arrivata tu”.

Ancora Manuela Spada: “Siamo sempre state legatissime, l’unica volta che ti ho visto piangere è stata al ritorno dal viaggio a Lampedusa, che ti aveva colpito così tanto, non volevi tornare”.

Il ricordo commosso della sorella di Margaret Spada: “Non hai mai parlato male di nessuno, guardavi il mondo in modo speciale. Ti prometto che starò al fianco del tuo principe che ti ha amato tanto, starò vicina a mamma e papà. E tu come un angelo veglierai sulle nostre vite. Continuerai a darci forza, sarai la nostra luce”.