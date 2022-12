Ispica, pensionato trovato morto in casa con segni di violenza sul corpo: per gli inquirenti è omicidio

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Orrore a Ispica, nel Ragusano, dove un pensionato è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. L’uomo presentava segni di violenza e contusioni, e secondo gli inquirenti si tratterebbe di omicidio.

Pensionato trovato morto in casa nel Ragusano

Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto la mattina di lunedì 26 dicembre. La vittima rispondeva al nome di Giuseppe Barone e aveva 79 anni.

I carabinieri intervenuti in contrada Margio a Ispica, in provincia di Ragusa, hanno rinvenuto l’uomo privo di vita nella sua abitazione con evidenti segni di violenza sul volto e – come scrive ‘Ragusa news’ – sul dorso della mano.

Ispica (Ragusa): un pensionato è stato trovato morto nel suo appartamento, secondo i carabinieri si tratta di omicidio

Secondo i primi rilievi dei carabinieri, la vittima sarebbe stata uccisa a seguito di una colluttazione. Per il momento non è possibile risalire alla data del decesso. Alcuni vicini di casa hanno dichiarato – riporta ‘Quotidiano di Ragusa’ – di aver visto l’anziano nei giorni in prossimità delle feste.

L’assassino è entrato con la forza

Gli inquirenti hanno rinvenuto segni di effrazione sulla porta di ingresso dell’abitazione del pensionato, dunque è battuta l’ipotesi di un’aggressione avvenuta con introduzione forzata all’interno dell’appartamento della vittima.

In questo momento l’abitazione è sotto sequestro ed è a disposizione dei Ris di Messina, dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa e del Nucleo Operativo Radiomobile (Nor) di Modica.

Le tragedie nelle festività

Recentemente un’altra tragedia ha colpito un pensionato, anche se secondo gli inquirenti si tratterebbe di un incidente domestico.

A Cesena un anziano è stato trovato privo di vita con il corpo ricoperto da luci natalizie. L’allarme è stato dato dalla vicina preoccupata per le sue mancate risposte al campanello e al telefono. Secondo i primi rilievi, l’uomo potrebbe essere rimasto folgorato da una lampadina difettosa mentre preparava gli addobbi natalizi.

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, a Isernia un uomo allettato è stato ucciso con un colpo alla testa.