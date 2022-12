Cesena, anziano trovato morto in casa avvolto dalle luci natalizie. Si pensa a un incidente domestico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un anziano è stato trovato morto a casa sua a Cesena con il corpo ricoperto dalle luci che si utilizzano per gli addobbi natalizi. A dare l’allarme, nel pomeriggio del 14 dicembre, la vicina di casa. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è quella dell’incidente domestico.

L’uomo non rispondeva ai vicini

Il luogo della tragedia è un appartamento in una palazzina di viale Marconi a Cesena.

La morte di Mario Ricci, 74enne ex idraulico in pensione, è stata scoperta perché la vicina di casa era solita andare a trovarlo. La donna voleva portargli del cibo, ma l’uomo non rispondeva al campanello né al cellulare. Allarmata, la vicina ha chiamato la polizia che al suo arrivo ha forzato la serratura della porta.

L’anziano giaceva a terra in cucina, con il corpo semi coperto dal pigiama e immobile, avvolto nelle luci che solitamente si utilizzano per addobbare l’albero di Natale.

I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Sul posto è giunta anche la polizia scientifica.

Morto da almeno un giorno

I primi rilievi hanno mostrato come l’uomo fosse morto da almeno 24 ore. Sulla salma è stata disposta l’autopsia, per chiarire le cause che hanno portato al decesso.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente domestico. Rimangono da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo.

Folgorato mentre addobbava casa

Si pensa che la vittima stesse addobbando casa con le lucine natalizie e che toccandone una difettosa sia rimasto folgorato. L’appartamento, secondo quanto riporta il quotidiano ‘La Repubblica’, sarebbe piuttosto vetusto e dotato di un impianto elettrico non a norma, quindi privo del dispositivo ‘salvavita’.

Nessun segno di violenza è stato trovato sul corpo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Federica Messina.

Le prime notizie in merito all’accaduto riportavano che il cadavere fosse completamente nudo e che la vittima si fosse ricoperta volontariamente con le luci natalizie. Questa versione dei fatti, al momento non è confermata e appare poco plausibile.