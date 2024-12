Quanto si può bere a Capodanno? I limiti del nuovo Codice della Strada per non rischiare la patente

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Con l’introduzione del nuovo Codice della Strada, le sanzioni previste per chi si mette alla guida dopo aver bevuto si sono inasprite. Dunque, quanto si può bere a Capodanno senza rischiare di vedersi ritirare la patente? Attenzione a non superare il limite di 0,5 grammi per litro: per le donne, anche un solo bicchiere di spumante potrebbe condurre al superamento di tale limite, mentre a un uomo a digiuno bastano due bicchieri.

Quanto si può bere a Capodanno? I limiti del nuovo Codice della Strada

In realtà, per chi si domanda quanto si può bere a Capodanno nel rispetto del nuovo Codice della Strada, segnaliamo che, rispetto allo scorso anno, i limiti non sono cambiati.

Infatti, chi ai controlli dovesse superare il limite di 0,5 grammi per litro rischia comporta multe da 543 a 2.170 euro.

Fonte foto: iStock

L’entità di sanzioni e pene dipende dal tasso alcolemico rilevato

Scatta, inoltre, la sospensione della patente per un periodo che va da 3 a 6 mesi.

Se il tasso alcolemico raggiunge valori tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, le sanzioni aumentano: si rischiano multe fino a 3.200 euro, la sospensione della patente fino a un anno e persino una pena detentiva fino a sei mesi.

Superati 1,5 grammi per litro, infine, le conseguenze diventano ancora più severe: la sanzione può arrivare a 6.000 euro e si accompagna all’arresto e alla confisca del mezzo se non appartiene al conducente.

Quali limiti rispettare per non rischiare la patente

Il consumo di alcol necessario per superare i limiti imposti dal nuovo Codice della Strada non è uguale per tutti: varia in base a fattori come sesso, peso corporeo e condizioni fisiche.

Per fare qualche esempio pratico, secondo i dati forniti dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore di sanità, un uomo di circa 65 chili e a stomaco vuoto può superare tale limite con due bicchieri di spumante o un solo bicchiere di vino.

Per una donna di 45 chili a digiuno, anche un solo flûte di spumante è sufficiente.

Un uomo di circa 80 chili a stomaco pieno, invece, potrebbe bere fino a due bicchieri di vino e un digestivo senza superare i limiti previsti.

Tolleranza zero per i neopatentati

La situazione è ben diversa, infine, per i neopatentati che verranno sorpresi alla guida dopo aver consumato alcolici.

Infatti, il Codice della Strada prevede che i neopatentati non debbano assolutamente consumare alcol prima di mettersi alla guida.

Chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, infatti, rischia sanzioni maggiorate e ritiro della patente.