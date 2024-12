Morto il cantautore Paolo Benvegnù: vincitore della Targa Tenco 2024, era uno degli ultimi poeti rock

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un fulmine a ciel sereno: improvvisamente, dopo la sua ultima apparizione televisiva ospite di Stefano Bollani, è morto il cantautore Paolo Benvegnù, ex membro degli Scisma, vincitore della Targa Tenco 2024 per il miglior album e considerato uno degli ultimi poeti rock italiani. L’annuncio dato dalla famiglia in una nota.

Improvvisamente, nella giornata di oggi – martedì 31 dicembre 2024 – è morto a 59 anni il cantautore e chitarrista milanese Paolo Benvegnù.

Era considerato uno degli ultimi poeti della musica italiana, un cantautore rock sui generis e fuori dagli schemi, che lungo tutta la sua carriera ha tracciato una strada unica che lo ha contraddistinto in un panorama musicale sempre più appiattito.

La notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia con una nota, nella quale non sono specificate le cause del decesso. Il cantautore era stato protagonista della puntata andata in onda ieri di Via dei matti n. 0, trasmissione di Rai 3 condotta da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

La carriera di Paolo Benvegnù

Nato a Milano nel febbraio 1965, Benvegnù si è fatto conoscere con gli Scisma, gruppo rock dalle sonorità e dai testi ricercati e mai banali attivo negli anni ’90, dei quali l’artista è stato cantante e chitarrista, oltre che uno dei membri fondatori.

Dopo lo scioglimento della band, Benvegnù ha intrapreso una carriera solista che lo ha nel tempo consacrato come uno dei più raffinati, colti ed emozionali cantautori della scena musicale italiana.

Un percorso che ha raggiunto il suo apice questa estate, quando il cantautore ha ricevuto la Targa Tenco 2024 per il suo ultimo disco “È inutile parlare d’amore”, vincitore del premio “Miglior album in assoluto”.

La nota della famiglia

La morte del cantautore è stata confermata dalla famiglia con un comunicato stampa: “È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù”.

“Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada – prosegue la nota della famiglia – Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni”.

“Paolo era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni” conclude il comunicato. Paolo Benvegnù è morto a Perugia, città nella quale da diversi anni aveva deciso di vivere e che, tramite la sindaca Vittoria Ferdinandi, ha deciso di rendere omaggio al cantautore con un toccante post sui social.