Morto a Cagliari cadendo dalla grondaia: tentava di raggiungere la casa della fidanzata dopo un litigio

Ha perso l’equilibrio, è scivolato ed è caduto nel vuoto. Tragedia a Cagliari dove Georg Pfaffenroth, un cittadino tedesco di 32 anni residente in Svizzera, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Schiavazzi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava cercando di arrampicarsi sulla grondaia per raggiungere l’appartamento della fidanzata con cui aveva avuto una discussione accesa. L’uomo è morto sul colpo.

Morto a Cagliari cadendo dalla grondaia

Come riporta l‘Unione Sarda, il giovane aveva tentato di rientrare nell’abitazione della compagna nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre dopo essere stato allontanato in seguito a una lite.

La coppia, in vacanza nella casa della donna nel quartiere Sant’Elia a Cagliari, stava attraversando un periodo di crisi, con frequenti discussioni.

Dopo l’ultimo litigio, Pfaffenroth aveva lasciato l’appartamento, ma, forse nel tentativo di riconciliarsi, aveva deciso di tornare.

In un gesto disperato, ha cercato di salire fino al sesto piano, dove si trovava l’appartamento della compagna, arrampicandosi lungo il tubo della grondaia. Tuttavia, una volta raggiunto il quarto piano, ha perso la presa, cadendo nel vuoto.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare. L’impatto con il suolo è stato fatale, e l’uomo è morto sul colpo.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente, anche se la dinamica appare già definita. La Procura, infatti, non ha ritenuto necessario aprire un’inchiesta, giudicando i fatti evidenti.

La lite con la fidanzata

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, Pfaffenroth avrebbe tentato la manovra acrobatica per entrare nell’appartamento di Cagliari dopo che la compagna aveva rifiutato di farlo rientrare.

Non è chiaro se il gesto fosse motivato dalla volontà di sorprendere la donna o da un disperato tentativo di chiarire la situazione.

La vittima, descritta come un uomo atletico, aveva probabilmente sottovalutato il rischio dell’operazione. Nonostante le sue capacità fisiche, la manovra si è rivelata fatale.