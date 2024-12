Attacca i passanti con un coltello a Berlino, fermato l’aggressore: ci sono feriti, due in gravi condizioni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un uomo siriano residente in Germania ha aggredito diversi passanti con un coltello davanti al mercato Rewe, in Quedlinburger Strasse, a Charlottenburg (Berlino). Escluso il movente terroristico, le autorità stanno indagando sulle ragioni del gesto. Alcuni dei passanti feriti versano in gravi condizioni.

Aggressione a Berlino: ha attaccato i passanti con un coltello

L’aggressione ha avuto luogo in una zona abbastanza tranquilla di Berlino. Stando alle informazioni fornite dalle Forze dell’Ordine tedesche, i fatti si sarebbero svolti davanti al mercato Rewe in Quedlinburger Strasse, a Charlottenburg.

L’uomo, in un primo momento, si sarebbe appostato nei pressi del mercato e, solo successivamente, intorno alle 11.50 del 31 dicembre, avrebbe iniziato a sferrare colpi ai passanti.

Alcuni passanti hanno bloccato e disarmato l’aggressore prima dell’intervento della Polizia

Sembra che l’aggressore abbia colpito a caso: non vi sarebbe alcun legame tra l’uomo e le vittime colpite.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12. Prima dell’arrivo della Polizia, alcuni presenti sarebbero riusciti a fermare il siriano e a disarmarlo.

Passanti feriti: due in gravi condizioni

Prima di essere fermato, l’uomo è riuscito a colpire diversi passanti con fendenti sferrati con il coltello.

Le autorità tedesche non hanno ancora diffuso dettagli su eventuali vittime, ma è stato confermato che ci sono dei feriti.

Due dei quali, attualmente in ospedale e sotto osservazione medica, verserebbero in gravi condizioni. Il numero totale delle persone coinvolte non è stato ancora reso noto.

Escluso il movente terroristico

Anche in merito al movente dell’aggressione le autorità tedesche non hanno fornito dettagli.

Sebbene l’accaduto abbia immediatamente riportato alla mente l’attentato in Germania ai mercatini di Magdeburgo, è stato escluso il movente terroristico.

I media tedeschi hanno riportato che non vi sono prove di una possibile radicalizzazione dell’uomo, la cui identità completa non è ancora stata resa nota. È però noto che, attualmente, anche i corpi per la sicurezza dello Stato sono coinvolti nelle indagini.

Inoltre, stando a quanto confermato dalla Polizia sui social, sembra che l’uomo che ha aggredito i passanti a Berlino soffra di problematiche di tipo psichiatrico.