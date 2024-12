L'allarme di Bassetti sul 2025 "anno dell'aviaria": i rischi e cosa deve fare l'Italia tra vaccini e terapie

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, ha lanciato un allarme in vista del 2025, che potrebbe diventare “l’anno dell’aviaria“. L’infettivologo ha anche spiegato cosa deve fare l’Italia per mitigare i rischi legati a questo particolare tipo di influenza.

L’allarme di Matteo Bassetti sul 2025 e l’aviaria

“Temo che il 2025 possa diventare l’anno dell’aviaria“. A lanciare l’allarme ad Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

L’infettivologo ha poi spiegato che il 2024, su questo fronte, è terminato “nel modo peggiore, con casi umani anche impegnativi” e che il virus dell’influenza aviaria “sta mutando e non è più lo stesso visto nei bovini”. Dal momento che “ci sono segnali che questo virus si sta avvicinando agli esseri umani“, secondo Bassetti, “anche l’Italia deve organizzarsi con vaccini, terapie e tutto quello che chiamiamo Piano pandemico aggiornato, che ancora non c’è”.

Matteo Bassetti è il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

In una precedente intervista a Quotidiano Nazionale, lo stesso Bassetti aveva spiegato che la scienza è certa che “l’aviaria diventerà un’infezione trasmissibile da uomo a uomo”, aggiungendo inoltre che “non sappiamo quando” accadrà, ma “è probabile che possa accadere nel 2025”.

In quella occasione aveva poi aggiunto: “I sintomi sono quelli dell’influenza, il virus dà anche una polmonite grave. Alcune categorie sono più a rischio, come le donne in gravidanza”.

L’auspicio di Bassetti per il 2025 sulla sanità

Nell’intervista ad Adnkronos Salute, Matteo Bassetti ha condiviso anche i suoi auspici in vista del 2025 sul fronte sanità. Tra questi c’è l’augurio di “migliorare le condizioni dl lavoro dei medici, soprattutto di quelli che lavorano in ospedale, ovvero chi lavora in pronto soccorso, nella medicina d’urgenza, nelle rianimazioni o in chirurgia”.

Secondo l’infettivologo, questo bisogno è “urgente” perché altrimenti “troveremo sempre meno medici che si impegneranno in quei reparti”.

Numero chiuso a Medicina: il commento di Bassetti

Lo sguardo di Matteo Bassetti sul 2025 è rivolto anche al nuovo numero chiuso previsto per la facoltà di Medicina: “Finalmente“, ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. Che ha aggiunto: “Vedremo se sarà uno strumento che incentiverà gli studenti a fare i medici”.