Cesena, bambino di 7 anni investito e ucciso da un autobus: è caduto dal seggiolino della bici del papà

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia a Cesena, nella frazione di Sant’Egidio, dove un bambino di sette anni è morto dopo essere stato investito da un autobus. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di lunedì 7 novembre. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della polizia locale, ma da una prima ricostruzione sembra che il bimbo sia caduto dal seggiolino posteriore della bici condotta dal padre. Sfortunatamente, proprio in quel momento lungo la carreggiata che costeggia la pista ciclabile stava transitando un autobus del servizio di trasporto comunale.

Il piccolo è caduto dal seggiolino della bici

La bici condotta dal padre del bambino viaggiava lungo la pista ciclabile di via Cervese, in direzione di Villa Chiaviche.

Poco distante c’era anche il fratellino della vittima, che procedeva sulla sua bicicletta. Per motivi ancora da chiarire la bici condotta dal padre del piccolo si è inclinata e il bambino è caduto sulla strada nel momento in cui arrivava l’autobus. Il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto.

Famiglia e conducente sotto shock

Per il bambino non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In stato di shock il conducente del pullman del servizio pubblico.

Il padre del bambino e il fratello della vittima sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, anch’essi in stato di shock per l’accaduto.

Come riportato dal Resto del Carlino, la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi dell’incidente.