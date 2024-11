SONDAGGIO - Saresti favorevole al ritorno della leva militare obbligatoria?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In Italia il servizio di leva militare obbligatoria è stato sospeso nel 2004, ma non è stata del tutto eliminata. Di fatto, il presidente della Repubblica potrebbe ripristinarla in caso di necessità, ovvero in caso di guerra, come previsto dalla Costituzione.

A prescindere dall’eventuale imposizione del capo dello Stato, però, il dibattito sul ripristino della leva obbligatoria torna spesso sul tavolo del dibattito politico e pubblico.

La Lega, per esempio, ha presentato nei mesi scorsi la proposta di legge intitolata ‘Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina’, con Eugenio Zoffili primo firmatario.

L’idea è di ripristinare il servizio di leva di 6 mesi per uomini e donne tra i 18 e i 26 anni.

Guido Crosetto, qualche mese prima, aveva però spiegato come il tema non sia assolutamente tra gli obiettivi del Governo Meloni, con buona pace di Matteo Salvini.

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra partecipando al sondaggio (vi ricordiamo che il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).