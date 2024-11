Salsiccia luganega richiamata per salmonella e ritirata dai supermercati: quali sono marca e lotto coinvolto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un richiamo alimentare urgente è stato pubblicato lunedì 25 novembre sul sito ufficiale del Ministero della Salute per un lotto di salsiccia luganega. La segnalazione riguarda il rischio di contaminazione da salmonella spp, batterio responsabile di infezioni gastrointestinali potenzialmente gravi.

Salsiccia luganega richiamata per salmonella

Il richiamo interessa le confezioni da 150 grammi con il numero di lotto 221024 e la data di scadenza 7 dicembre 2024.

Si tratta di salsiccia luganega a marchio Meggio Roberto e C., prodotta nello stabilimento di via Pertega 9 a Grigno, in provincia di Trento.

Pur trattandosi di un alimento da consumare esclusivamente previa cottura, l’azienda produttrice ha deciso il ritiro precauzionale, invitando i consumatori a non utilizzare il prodotto.

Chi lo avesse acquistato è invitato a restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso completo.

I sintomi della salmonella

La salmonella, se ingerita attraverso cibi contaminati, può provocare una condizione chiamata salmonellosi.

I sintomi più comuni includono febbre, nausea, dolori addominali, vomito e diarrea.

In casi più gravi, soprattutto in bambini, anziani o individui immunodepressi, può portare a complicazioni sistemiche che richiedono il ricovero in ospedale.

Altre allerte alimentari recenti

Questo richiamo si aggiunge a una serie di notifiche alimentari degli ultimi giorni:

Mortadella Viaggio nel Gusto : richiamata per la presenza di corpi estranei plastici.

: richiamata per la presenza di corpi estranei plastici. Torte Good Choice : ritirate per allergeni non dichiarati.

: ritirate per allergeni non dichiarati. Albume pastorizzato Lidl Italia : ritirato per rischio salmonella.

: ritirato per rischio salmonella. Riso basmati Gold Star: ritirato per livelli eccessivi di pesticidi.

Come prevenire i rischi

È fondamentale cuocere bene tutti i prodotti a base di carne cruda, evitare il consumo di alimenti crudi di origine animale e prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali sui richiami alimentari per garantire la sicurezza alimentare.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute, che è costantemente aggiornato sui ritiri di prodotti alimentari.