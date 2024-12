Benito Mussolini è l'uomo dell'anno 2024 per Libero Quotidiano: bufera su Mario Sechi, ma c'è un precedente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nell’ultimo giorno del 2024, Libero Quotidiano, il giornale fondato da Vittorio Feltri e diretto da Mario Sechi, ha eletto Benito Mussolini come “uomo dell’anno“. La decisione, che ha scatenato polemiche, è stata motivata dallo stesso Mario Sechi in un editoriale: “È ancora l’ossessione della sinistra”.

Perché per Libero Quotidiano Mussolini è “l’uomo dell’anno”

Libero Quotidiano ha dedicato la sua ultima prima pagina del 2024 a Benito Mussolini, scelto come “uomo dell’anno”. Il 2024 è stato anche l’anno del centenario dell’omicidio Matteotti, il deputato rapito e assassinato da una squadra fascista nel 1924.

Con un editoriale pubblicato in apertura di giornale, il direttore Mario Sechi ha spiegato così la decisione: “Perché Benito Mussolini 80 anni dopo la caduta del fascismo è ancora l’ossessione della sinistra. Un anno di dibattiti, polemiche, libri, film, con un solo protagonista: il Duce. Così un fantasma continua a dominare la politica e la cultura italiana. Grazie ai compagni che sbagliano“.

Il direttore di Libero Quotidiano, giornale fondato da Vittorio Feltri, è Mario Sechi.

Lo stesso Sechi ha spiegato che nel “mazzo di carte” per la scelta dell’uomo dell’anno erano rimasti in pochi: “Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei e un paio di jolly, ma nessun italiano”.

Poi la scelta è caduta su Benito Mussolini. Il direttore di Libero Quotidiano ha raccontato: “Lo sghignazzo generale durante la riunione di redazione è stato il segnale per il visto si stampi”. Sechi ha sottolineato che la decisione è in “perfetto” stile Libero Quotidiano.

Bufera sulla prima pagina per Mussolini su Libero Quotidiano

La decisione di Libero Quotidiano di eleggere Benito Mussolini “uomo dell’anno 2024” e di dedicargli la prima pagina è stata duramente contestata da diversi utenti sui social network.

“Agghiacciante“, si legge in un commento su X. “Ridicolo” è la reazione di un altro utente.

Un altro utente del social network di Elon Musk ha scritto: “Essere antifascisti oggi non è importante, è l’unica cosa che conta“.

Il precedente de Il Tempo nel 2017

Non è la prima volta che, in tempi recenti, Benito Mussolini viene scelto come “uomo dell’anno”.

Nel 2017 era stato il quotidiano Il Tempo, allora guidato da Gian Marco Chiocci, a fare questa scelta controversa.