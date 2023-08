Influencer causa incidente mortale in Kuwait: Fatima Almomen è finita in carcere per la morte di 3 persone

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È finita in carcere una nota influencer di in Instagram con 2 milioni di follower. L’accusa per lei e di omicidio colposo sotto effetto di stupefacenti e alcool. Si chiama Fatima Almomen, ha 33 anni ed è del Kuwait. Proprio a Kuwait City è stata fermata poco prima dell’alba per aver causato la morte di tre persone. Le vittime sono i passeggeri dell’auto contro cui la modella si è scontrata a folle velocità (170 km/h) e un amico seduto accanto a lei.

L’incidente

Fatima Almomen, nota modella e influencer da ben 2 milioni di follower, è in carcere per omicidio colposo. Secondo quanto raccontato dai media di Kuwait e Golfo, la 33enne kuwaitiana si è scontrata violentemente con un’altra auto, causando la morte di tre persone.

La ricostruzione dell’incidente vede Almomen alla guida di una Bentley ad alta, anzi altissima velocità (il verbale della polizia stradale parla di 170 chilometri orari). L’alta velocità ha impedito alla modella di fermarsi al semaforo rosso.

Fonte foto: IPA Fatima Almomen alla proiezione di ‘Annette’ e alla cerimonia di apertura del 74° Festival annuale del cinema di Cannes in Francia (6 luglio 2021)

Uso di stupefacenti

Quella di Fatima e amici doveva essere una serata di festa, visto che la modella si stava spostando da un locale all’altro. L’influencer viaggiava con un amico, un imprenditore e proprietario di autosaloni del Paese, quando si è scontrata con un’altra auto.

Portata in ospedale dopo l’incidente, i medici hanno scoperto che la modella fosse sotto l’effetto di droghe e alcool. Questi e l’alta velocità hanno reso impossibile fermare l’auto prima del violento e mortale scontro con un’altra vettura proveniente da sinistra all’incrocio.

Chi è Fatima Almomen e cosa rischia

Fatima Almomen lavora come modella e sui social ha un grande seguito (2 milioni di follower). Viene per questo definita “Instagram Star”. La giovane, di 33 anni, è anche laureata in architettura.

Al momento Almomen è accusata di omicidio colposo per la morte di 3 persone, tra cui un suo amico. Per questo rischia dai 3 ai 4 anni di detenzione, ma potrebbero sussistere delle aggravanti, come l’uso di stupefacenti.