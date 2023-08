Incidente mortale a Bondeno, provincia di Ferrara: morto un motociclista 46enne, un testimone si sente male

Ancora sangue sulle strade italiane, anche in queste ultime settimane teatro di terribili incidenti mortali. L’ultimo arriva dalla provincia di Ferrara, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto. Un testimone ha visto tutto e si è sentito male.

Schianto lungo la via per Pilastri: morto un uomo

Stando a quanto riportato dal sito locale Estense, l’incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, venerdì 11 agosto, lungo la via per Pilastri a Bondeno, comune italiano di circa 14.000 abitanti della provincia di Ferrara in Emilia-Romagna.

Un 46enne residente a Burana, identificato come Emanuele Faraguti, ha perso la vita dopo un incidente strada del quale è stato unico sfortunato protagonista. L’uomo era in moto quando sarebbe autonomamente uscito di strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il paese dove è avvenuto l’incidente è Bondeno

Le cause sono ancora da accertare: pare che abbia perso completamente il controllo del mezzo, catapultandosi sull’asfalto per poi venire investito dalla sua stessa moto. Gli sarebbe piombata addosso a tutta velocità, senza lasciargli scampo.

Un testimone ha visto tutto e si è sentito male

Sul posto sono arrivati a stretto giro sanitari del 118 e forze dell’ordine, per iniziare i rilievi necessari per determinare le cause dell’incidente costato la vita al 46enne. I soccorsi, tuttavia, hanno avuto il loro bel da fare a Bondeno questa mattina.

Viene riportato infatti che un testimone, un uomo di 62 anni, dopo aver assistito alla scena dell’incidente in moto si sarebbe sentito male. Per lui è stato necessario il ricovero all’ospedale Sant’Anna di Cona Bondeno.

Gli altri incidenti sulle strade italiane

Come detto, non si tratta di un caso isolato. Nel ferrarese, sottolinea la fonte, l’incidente di Bondeno è arrivato solo poche ore dopo un altro tragico fatto di sangue, uno schianto in via Pareschi nel quale ha perso la vita il 38enne Alessio Maini.

Si è rivelato fatale anche lo schianto contro il guardrail che nella serata del 10 agosto è costato la vita al 26enne Gianpaolo Lunardon, originario di Bassano del Grappa. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva l’autostrada A27 in direzione Belluno. Con lui, anche un passeggero che in seguito all’incidente è rimasto ferito.

A Canda, in provincia di Rovigo, un uomo di 66 anni è morto in un tragico incidente stradale: era alla guida di una minicar e si è scontrato contro un Suv con a bordo tre donne, tutte illese nonostante lo schianto.