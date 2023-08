Scontro frontale tra un Suv e una minicar a Canda vicino Rovigo, morto un uomo di 66 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora sangue sulle strade italiane. Un uomo di 66 anni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto a Canda, in provincia di Rovigo. L’uomo era alla guida di una minicar che si è scontrata con un Suv. Illese le tre donne a bordo della seconda vettura.

Incidente stradale a Canda

L’incidente si è verificato nella mattina di oggi, giovedì 10 agosto, nell’alto Polesine, a Canda (Rovigo). Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, verso le 9.30 c’è stato uno scontro frontale tra una minicar e un Suv, una Peugeot 5008, lungo la strada provinciale 15.

Nel violento impatto è morto l’uomo di 66 anni che era alla guida della piccola vettura che non necessita di patente.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Canda, in provincia di Rovigo

I soccorsi

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti il personale del Suem 118 e i vigili del fuoco. Per il 66enne che era alla guida della minicar non c’è stato niente da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Pensionato, aveva lavorato come operatore socio sanitario alla casa di riposo di Badia Polesine.

Niente di grave invece per le tre donne che erano a bordo del Suv, una madre e le due figlie minorenni: sono uscite praticamente illese dallo schianto. Sono state comunque portate all’ospedale di Rovigo per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelguglielmo e di Ficarolo per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

La dinamica

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di una collisione latero frontale tra i due mezzi.

La minicar condotta dalla vittima viaggiava in direzione di Lendinara mentre il Suv verso Canda: è probabile che uno dei due automobilisti non abbia rispettato la precedenza.