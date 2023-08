Motociclista 47enne muore dopo essersi schiantato contro un palo a Cernusco: inutili i soccorsi

Violento incidente in Brianza, dove un uomo di 47 anni, in sella alla sua moto, si è schiantato contro un palo. Ancora da accertare cause e dinamica del sinistro che è costato la vita al centauro, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’incidente a Cernusco

Il drammatico incidente, costato la vita a un uomo, è avvenuto in via Cavour a Cernusco sul Naviglio, comune dell’hinterland est della città metropolitana di Milano, poco prima delle 2 della notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che un uomo di 47 anni, alla guida della propria motocicletta, abbia perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un palo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Cernusco sul Naviglio, comune dell’hinterland di Milano nel quale ha perso la vita un motociclista di 47 anni

Lo schianto avvenuto nel silenzio della notte ha allertato i soccorsi, che immediatamente si sono mobilitati per raggiungere il luogo dell’incidente.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo del sinistro, in seguito alla segnalazione arrivata alla centrale operativa, sono giunte un’ambulanza e un’auto medica con il relativo personale, che immediatamente ha riscontrato la gravità delle condizioni del motociclista.

Gli operatori sanitari, arrivati con i due mezzi in codice rosso, sono intervenuti immediatamente con le opportune manovre rianimatorie, nella speranza di riattivare il battito cardiaco dell’uomo.

Le gravi condizioni in cui versava il 47enne hanno fatto sì che anche la disperata corsa verso l’ospedale “A. Uboldo” di Cernusco sul Naviglio si sia rivelata inutile. Il centauro è difatti deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del nosocomio, a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Una dinamica ancora da chiarire

Insieme al personale medico del 118, sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Pioltello, impegnati in tutti i rilievi necessari per provare a ricostruire l’esatta dinamica che ha portato allo schianto.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli agenti, l’ipotesi più accreditata per spiegare il violento impatto che ha seguito la perdita di controllo del mezzo sarebbe quella dell’alta velocità mantenuta dal motociclista, poi deceduto in ospedale.

Bisognerà comunque attendere i risultati delle indagini, che probabilmente necessiteranno anche della visione delle videocamere di sorveglianza presenti in zona, per chiarire definitivamente la dinamica che ha portato al decesso del 47enne.