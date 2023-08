Incidente tragico a Sondrio dove un'auto si è scontrata contro un tir: un morto e feriti gravi

Nel territorio comunale di Montagna in Valtellina, all’imbocco della tangenziale di Sondrio, una vettura e un tir si sono scontrati nel primo pomeriggio di giovedì 10 agosto.

Bilancio tragico, con una persona che ha perso la vita: la vittima è un donna straniera.

Ci sarebbero anche feriti gravi

Sul luogo del drammatico incidente sono giunte alcune pattuglie di carabinieri e Polstrada.

Il bilancio provvisorio è pesante: una persona che viaggiava sull’auto coinvolta nel sinistro è deceduta.

Presenti sull’auto anche altre persone. In tutto i feriti nell’incidente sarebbero cinque, di cui due gravi.

Traffico paralizzato

Sul posto stanno ancora operando i mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio dopo l’intervento di diverse ambulanze. Il traffico, nella zona, è paralizzato e deviato in città.

Testimone: “Strada pericolosissima”

Sui social un uomo di nome Riccardo ha sostenuto di essere stato sul posto dell’incidente, spiegando che quel tratto di strada è pericoloso.

“Continuerò a dirvelo finché, voi e chi di dovere, non riempirete di autovelox la tangenziale di Sondrio – ha scritto Riccardo su Twitter-. Mi avete scritto che per voi “è conforme”. Poco fa è morta una persona, ero lì. Per me è pericolosissima, altro che conforme”.

E ancora: “Ormai un classico, sulla tangenziale di Sondrio. E chi potrebbe pensare o far qualcosa per cercare di risolvere questo problema non ci pensa neanche a prendere iniziative. Mai”.