Muore un 26enne in autostrada schiantandosi contro il guardrail tra Villorba e Conegliano vicino Treviso

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Incidente mortale in autostrada. Si è rivelato fatale lo schianto contro il guardrail che nella serata del 10 agosto ha causato una vittima. Si tratta del 26enne Gianpaolo Lunardon, originario di Bassano del Grappa. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva l’autostrada A27 in direzione Belluno. Con lui, anche un passeggero che in seguito all’incidente è rimasto ferito.

L’incidente mortale in autostrada

Il terribile incidente è avvenuto nella serata di giovedì 10 agosto, intorno alle 21:30. Gianpaolo Lunardon, il 26enne alla guida della sua Renault Clio, ha perso il controllo dell’auto poco dopo aver superato il casello di Treviso nord.

L’auto stava percorrendo il tratto dell’autostrada A27, tra Villorba e Conegliano (in provincia di Treviso), quando si è schiantata contro il guardrail.

Il tratto dell’autostrada A27 tra Villorba e Conegliano, vicino Treviso, dove si è consumato l’incidente mortale

Il veicolo stava percorrendo l’A27 sulla carreggiata nord dell’autostrada, in direzione Belluno. Per cause ancora da accertare, tuttavia, l’auto ha improvvisamente sbandato verso destra finendo contro il guardrail.

L’auto ribaltata dopo lo schianto contro il guardrail

L’impatto si è rivelato fatale per il conducente del mezzo. Il 26enne Gianpaolo Lunardon, residente a Bassano del Grappa, è morto sul colpo.

In seguito allo scontro, infatti, l’auto si sarebbe ribaltata. In macchina con la vittima viaggiava anche un passeggero che, invece, è rimasto ferito.

A lanciare l’allarme ai soccorsi del 118 sono stati alcuni automobilisti. Ma questo non è servito a scongiurare il peggio. I sanitari arrivati in autostrada, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne.

L’ennesima vittima sulle strade della provincia di Treviso

Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Bisognerà fare luce, infatti, sulle cause che hanno portato allo sbandamento dell’auto.

Per condurre le operazioni è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico l’autostrada deviando la circolazione delle auto verso l’uscita di Treviso nord con un inevitabile rallentamento del traffico.

Come evidenziato da molte testate locali della provincia di Treviso, il 26enne Gianpaolo Lunardon è la 38esima vittima che, dall’inizio dell’anno, ha perso la vita sulle strade della Marca.