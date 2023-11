Incidente fra auto e un'autocisterna con acido solforico: scontro in A14 verso Ravenna, famiglia evacuata

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Lunedì 20 novembre un pericoloso incidente si è verificato sull’autostrada A14 in direzione Ravenna, causando un’imprevista interruzione del flusso veicolare. Lo scontro, avvenuto tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, ha coinvolto una vettura e un’autocisterna che trasportava acido solforico, con il mezzo che si è ribaltato. A scopo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione di una famiglia. In seguito al sinistro, è stato necessario chiudere la strada con il conseguente caos e numerosi disagi per i viaggiatori.

Il luogo dell’incidente

L’incidente si è verificato attorno alle 19.30 al km 16 e 500, coinvolgeno un mezzo pesante e un’automobile, presso la diramazione autostradale dell’A14 tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

L’incidente ha determinato la temporanea chiusura del tratto a causa dello scontro fra la vettura e il mezzo pesante, un’autocisterna contenente 28 metri cubi di acido solforico.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto in direzione Ravenna fra Bagnacavallo e Fornace Zarattini

I soccorsi

Il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale sono prontamente intervenuti, affiancati dal supporto di Autostrade per l’Italia.

Nonostante gli sforzi nel gestire la situazione, in seguito allo scontro si è generata rapidamente una coda di un chilometro. I nuclei Travasi da Marche e Lombarda sono stati chiamati per intervenire, mentre una famiglia composta da tre persone è stata evacuata a scopo precauzionale.

I disagi al traffico

In serata la A14 è rimasta aperta in direzione Bologna, anche se il disagio persiste ed è difficile stimare quando la situazione potrà tornare alla normalità.

Per agevolare gli utenti diretti a Ravenna, è stato consigliato, come percorso alternativo di seguire l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo e di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Fornace Zarattini.

Incidente in A14