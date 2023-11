Incidente nella notte a Branzi (Bergamo), auto si schianta: morto un uomo di 55 anni, grave una 16enne

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Tragedia a Branzi (Bergamo) nella notte tra sabato 18 novembre e domenica 19: un uomo di 55 anni è morto e una ragazza di 16 anni è stata trasferita con gravi ferite in ospedale a seguito di un incidente stradale.

La dinamica dell’incidente a Branzi

L’auto guidata dall’uomo (una Ford Focus) stava viaggiando sulla strada provinciale della Val Brembana verso Foppolo intorno alle 3 del mattino quando, poco dopo il municipio di Branzi, è finita contro un muretto.

Sulla vettura, insieme al 55enne, c’erano due ragazze di 15 e di 16 anni, un ragazzo di 15 e il nonno di una delle giovani.

Dalle prime informazioni l’uomo alla guida sarebbe andato a prendere le ragazze – una delle quali era la figlia della sua compagna – a una festa a San Simone.

In seguito al violento impatto, la 16enne è rimasta gravemente ferita.

In preda alla disperazione per aver provocato l’incidente, l’uomo si sarebbe allontanato dal luogo dello scontro.

Le forze dell’ordine lo hanno trovato senza vita poche ore dopo.

Chi era l’uomo di 55 anni

Il 55enne era molto conosciuto in Val Brembana. Si chiamava Eros Passera, originario di Valleve, e da anni era custode del condominio di Foppolo “Le Tre Cime”.

In passato era stato consigliere comunale a Valleve.

La ragazza in terapia intensiva

La 16enne rimasta ferita nell’incidente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dopo essere stata operata, è ora ricoverata in terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita.