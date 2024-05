Incidente fra auto e moto a Roccasecca vicino Frosinone: Nino Salvatore morto a 45 anni, inutili i soccorsi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente stradale quello che si è verificato nella serata di martedì 28 maggio a Roccasecca, in provincia di Frosinone, dove un 45enne è morto in seguito allo scontro fra un’auto e una moto. La vittima, che viaggiava in sella al mezzo a due ruote, è deceduta sul colpo: invano sono intervenuti, infatti, i sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per eseguire le indagini di rito e accertare la dinamica dell’incidente.

Morto a 45 in un incidente a Roccasecca: la dinamica

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 19 in via Querceto, strada che interseca la via Casilina nella zona periferica di Roccasecca, in provincia di Frosinone.

Secondo quella che è la prima ricostruzione sommaria del sinistro, a scontrarsi sarebbero stati uno scooter Piaggio Beverly 500, guidato dalla vittima, un uomo di 45 anni, e una Opel Corsa, al volante della quale sedeva una donna di 29 anni.

Il grave incidente è avvenuto in via Querceto a Roccasecca, in provincia di Frosinone

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Sul luogo del sinistro i carabinieri della stazione di Roccasecca, che in sinergia con i colleghi della compagnia di Pontecorvo si sono occupati dei rilievi di rito e delle indagini sulla dinamica dello scontro.

La 29enne non è rimasta ferita, ma è stata comunque trasferita dagli operatori dell’Ares 118 all’ospedale di Santa Scolastica di Cassino, in stato di choc.

Ad avere la peggio è stato invece il motociclista, che a causa dell’urto violentissimo è stato sbalzato dal mezzo e ha incontrato la morte sul colpo.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Cassino per l’autopsia, come ordinato dalla procura della Repubblica di Cassino.

Incidente a Roccasecca, la vittima si chiamava Nino Salvatore

A perdere la vita nel tragico incidente in via Querceto è stato un padre di famiglia, il cui nome era Nino Salvatore.

Come si evince dal suo profilo social su Facebook, il 45enne era un grande appassionato di motori, in particolar modo di auto sportive e del mondo rally in genere. Nino Salvatore era amato da tutti e in molti lo stanno ricordando sui social come una persona gentile e solare: lascia una moglie e due bambini.

Il tragico incidente è avvenuto a breve distanza dall’investimento di un ragazzino di 12 anni a Morena, vicino Roma, da parte di un guidatore di 86 anni.