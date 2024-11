Omicidio a Leporano, fissati i funerali di Silvana La Rocca: quando saranno celebrate le esequie della 73enne

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

I funerali per rendere l’ultimo saluto a Silvana La Rocca, la vittima dell’omicidio di Leporano, saranno celebrati a breve. La data delle esequie è stata ufficializzata a seguito della restituzione del corpo alla famiglia, dopo l’esecuzione dell’autopsia.

Quando si terranno i funerali di Silvana La Rocca

Per poter celebrare i funerali di Silvana La Rocca, si attendeva infatti la restituzione della salma della donna.

Il corpo, una volta eseguita l’autopsia, affidata al professor Francesco D’Introna, è stato restituito ai familiari per la sepoltura.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Silvana La Rocca è stata uccisa a coltellate a Leporano, in provincia di Taranto

L’ultimo saluto alla vittima dell’omicidio di Leporano si terrà il 21 novembre nel pomeriggio, presso la chiesa della Santa Famiglia, nel rione Salinella a Taranto.

Omicidio a Leporano: l’autopsia conferma la causa della morte

Come anticipato, prima di poter celebrare i funerali di Silvana La Rocca, è stato necessario procedere con l’autopsia.

Il medico legale al quale il pm Salvatore Colella ha affidato gli esami autoptici, il professor D’Introna, non ha fatto altro che confermare la dinamica dell’omicidio di Leporano.

La 73enne è stata uccisa dal figlio, il 46enne Salvatore Dettori, che ha colpito la donna con delle coltellate. L’uomo ha poi asportato il cuore dal corpo della donna.

È dunque confermata anche la versione dei fatti riportata dallo stesso Dettori, che ha raccontato agli investigatori di aver prima accoltellato la madre, per poi infliggerle un taglio al petto, al fine di poter estrarre l’organo.

Il cuore, stando al racconto di Dettori, sarebbe stato estratto a mani nude.

È giallo sul cuore di Silvana La Rocca

A oggi, tuttavia, non è ancora chiaro che fine abbia fatto il cuore di Silvana La Rocca.

Salvatore Dettori avrebbe infatti dichiarato agli inquirenti che, dopo l’omicidio, avrebbe tenuto l’organo con sé per qualche tempo.

Tuttavia, stando alle sue dichiarazioni, lo avrebbe successivamente gettato via in strada. Non ha mai specificato, però, il punto esatto in cui si sarebbe liberato del cuore della madre.

Mentre le indagini continuano, conoscenti e familiari si riuniranno a breve, in occasione del funerale, per salutare l’ex insegnante in pensione per l’ultima volta.