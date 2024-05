12enne grave dopo un incidente in zona Morena a Roma, investito in bicicletta da un automobilista di 86 anni

Un 12enne è in gravi condizioni a seguito di un incidente avvenuto a Roma, in zona Morena, nel primo pomeriggio di martedì 28 maggio. Il ragazzino è stato travolto mentre transitava con la sua bicicletta lungo via del Casale Agostinelli, quando è stato travolto da un’auto alla guida della quale c’era un uomo di 86 anni. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale in codice rosso con l’eliambulanza.

Incidente a Roma, in zona Morena: cos’è successo

Secondo le prime indiscrezioni riportate dall’edizione locale del ‘Corriere della sera’ e da ‘Castelli Notizie’, nel pomeriggio di martedì 28 maggio un 12enne stava percorrendo via del Casale Agostinelli, nei pressi di Ciampino (Roma), a bordo della sua bicicletta.

Improvvisamente e in dinamiche ancora da chiarire, il giovanissimo è stato travolto da un’auto, una Hyundai i10, guidata da un anziano di 86 anni. Il piccolo, secondo la stampa locale, sarebbe “caduto esanime sull’asfalto”.

Fonte foto: TuttoCittà.it

L’uomo avrebbe subito prestato soccorso al giovanissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili urbani. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire alle autorità di ricostruire la dinamica dei fatti.

All’incidente avrebbero assistito alcuni testimoni che avrebbero portato a una prima ricostruzione dell’incidente.

Il 12enne è stato sbalzato lontano e ha battuto la testa

‘Castelli Notizie’ riporta che alcuni testimoni avrebbero assistito alla scena. L’auto, fortunatamente, procedeva a bassa velocità e per questo è stato scongiurato il peggio. Tuttavia, secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra incauta.

Il 12enne è stato investito in pieno e la sua bici è stata sbalzata lontano, mentre lui è caduto sull’asfalto battendo violentemente la testa.

I soccorsi e le indagini

Oltre ai vigili urbani e ai sanitari del 118, sul posto è intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato il 12enne in codice rosso presso il pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Per il momento non è dato sapere quali ferite abbia riportato.

Nel frattempo, l’86enne – che, ricordiamo, si è subito fermato per soccorrere il piccolo – è stato sottoposto all’alcoltest e al drugtest, poi è stato accompagnato dall’ospedale. Le autorità hanno sequestrato sia la bicicletta che l’automobile. Nelle stesse ore a Patti, vicino Messina, un 38enne ha perso la vita sulla statale 113 in uno scontro tra auto e moto.