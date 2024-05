Grave incidente sulla Statale 113 a Patti vicino Messina, 38enne muore nello scontro tra auto e moto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Incidente stradale mortale in Sicilia. Un motociclista di 38 anni è morto in seguito allo scontro con un’auto avvenuto lungo la Statale 113 a Patti, in provincia di Messina. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Incidente stradale a Patti sulla Statale 113

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, a Patti, sulla costa tirrenica della provincia di Messina.

Secondo quanto riporta Messina Today, attorno alle 13 c’è stato uno scontro tra un’auto e una moto lungo la Statale 113 tra Patti e Tindari, in località Valle.

Auto contro moto, morto 38enne

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente riportata dalla Gazzetta del Sud, Massimo Di Luca, 38enne originario di Patti, era in sella ad una moto di grossa cilindrata quando per cause da accertare si è scontrato con un’auto che viaggiava in direzione opposta.

Dopo il violento impatto il motociclista è volato a terra, riportando gravi traumi. Immediati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Patti.

Viste le sue gravi condizioni i medici hanno disposto il trasferimento con l’elicottero al Policlinico di Messina, ma il 38enne è deceduto poco prima di venire caricato sull’elisoccorso.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Patti che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La notizia della morta di Massimo Di Luca ha sconvolto l’intera comunità di Patti, dove il 38enne era ben conosciuto, soprattutto per la sua attività di personal trainer.