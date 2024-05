Incidente tra auto e camion a Treviolo vicino Bergamo, morta una donna nello schianto: il tir era fermo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Grave incidente stradale tra un’auto e un camion a Treviolo, in provincia di Bergamo, dove una donna è morta in seguito allo schianto della sua vettura contro il tir. Il sinistro, verificatosi alle prime luci di martedì 28 maggio, non ha lasciato scampo alla vittima.

Incidente sulla superstrada a Treviolo

Teatro del grave incidente mortale avvenuto a Treviolo è la superstrada che attraversa il territorio nelle Bergamasca. Secondo quanto ricostruito, il sinistro si è verificato attorno alle 5 del mattino.

L’impatto tra il camion e l’auto è stato violentissimo, con la vettura che non sarebbe riuscita a evitare il tir.

Lo schianto, secondo quanto emerso, potrebbe essere stato causato da una fatalità.

La dinamica dell’incidente tra auto e camion

Secondo quanto ricostruito, pare che il camion avesse avuto dei problemi a causa dei quali si era dovuto fermare ai bordi della carreggiata.

La donna al volante dell’auto non si sarebbe resa conto del tir in sosta sul tratto di superstrada che attraversa il territorio di Treviolo e non sarebbe riuscita a evitare l’impatto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Treviolo

Lo schianto è avvenuto contro la parte posteriore sinistra del camion, la vettura poi è rimbalzata contro il new jersey provocando la morte sul colpo della donna.

Lunghe code dopo l’incidente

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, col 118 che ha tentato di prestare i primi aiuti alla donna. Ma non c’era più nulla da fare.

Arrivati anche gli uomini della polizia stradale di Bergamo e i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e della Centrale di Bergamo e gli agenti di Sorveglianza italiana.

Per i rilievi del caso è stato chiuso il tratto di strada interessato, con il traffico che ne ha risentito. Sono state registrate, infatti, lunghissime code sull’Asse interurbano per oltre tre ore. Solo dopo le 8.30 i mezzi sono stati spostati e il traffico ha cominciato a defluire.