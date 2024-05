Incidente fra auto e corriera a Mortegliano in provincia di Udine: 83enne morto appena uscito di casa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 13 maggio, in uno scontro dall’esito tragico a Mortegliano, in provincia di Udine, in seguito al quale è morto un uomo di 83 anni. Il sinistro, che ha avuto luogo nella frazione di Lavariano, ha visto coinvolte una corriera e una vettura che sono entrate in collisione, causando il decesso del conducente dell’auto. Nonostante l’intervento tempestivo dell’automedica, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Incidente fra auto e bus: morto un uomo di 83 anni a Mortegliano

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18 nella frazione di Lavariano. Secondo la ricostruzione la vittima, Gianfranco Savani, di 83 anni, aveva appena lasciato la strada di casa per imboccare la strada provinciale 48, in direzione di Mortegliano.

In quel frangente la sua auto, una Volkswagen T-Cross, è entrata in collisione con un autobus di linea, avendo ovviamente la peggio, considerando la disparità di dimensioni dei due mezzi.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Lavariano a Mortegliano, in provincia di Udine

La vettura è stata sbalzata dalla corriera con veemenza sul lato opposto della strada, arrestando infine il suo moto e mostrandosi con un grave danneggiamento alla fiancata.

L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine

L’esito più rilevante dello scontro, purtroppo, è però la morte del conducente, che sarebbe avvenuta sul colpo. Tutte illese invece le persone che viaggiavano sul bus, in totale 15 persone fra autista e passeggeri.

Sul posto gli operatori sanitari, che però non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell’uomo di 83 anni.

I rilievi di rito, invece, sono stati affidati ai Carabinieri di Latisana, mentre i vigili del fuoco hanno svolto le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti dallo scontro.

Chi era la vittima dell’incidente, Gianfranco Savani

Gianfranco Savani, la vittima dell’incidente, era una persona molto nota a Mortegliano e nel territorio circostante.

Savani è infatti stato, per molti anni, al timone di un’impresa di pittura edile che ancora oggi porta il suo nome, sebbene la guida dell’azienda sia passata a suo figlio, Costantino.

Quello di Mortegliano è l’ennesimo episodio di una giornata particolarmente nefasta sul piano degli incidenti stradali. Quasi in contemporanea, infatti, è avvenuto il tragico scontro fra due furgoni sull’Autostrada A22 (Modena – Brennero) in cui hanno perso la vita due persone.