Incidente sulla statale 626 Caltanissetta-Gela vicino Capodarso, scontro auto-furgone: un morto e 9 feriti

Violento scontro frontale tra un furgone da 9 posti e un’auto sulla statale Gela-Caltanissetta. Sarebbe di un morto e 9 feriti il bilancio del grave incidente stradale. L’impatto sarebbe avvenuto nella serata di domenica 12 maggio tra il bivio di Capodarso e la bretella della statale 626 che collega all’autostrada A 19 Palermo Catania. La vittima sarebbe l’uomo di 50 anni alla guida dell’auto.

L’incidente vicino il viadotto Capodarso

Lo scontro mortale sarebbe avvenuto nel territorio di Caltanissetta, all’altezza del viadotto Capodarso, e avrebbe coinvolto una Lancia Phedra e una Bmw serie 5.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, riportata da Ansa, l’incidente sarebbe stato provocato dall’invasione della corsia opposta da parte della Lancia Phedra, per cause ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’impatto sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto in un punto dove in passato si sono verificati altri incidenti mortali.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona del comune di Caltanissetta dove è avvenuto l’incidente

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei soccorsi tra Vigili del fuoco del Nisseno, polizia stradale, carabinieri e personale sanitario.

Tra le 9 persone rimaste ferite nell’incidente alcune sarebbero gravi, ma secondo quanto riferisce Ansa nessuno sarebbe in pericolo di vita. I viaggiatori coinvolti sono stati trasportati nelle strutture ospedaliere di Enna e Caltanissetta.

L’incidente in provincia di Novara

Il violento scontro nella provincia nissena è arrivato a poche ore di distanza da un altro incidente mortale tra Borgomanero e Gozzan, in provincia di Novara, dove a perdere la vita è stato un 60enne a bordo della sua moto.

Il motociclista è morto in seguito allo scontro con un’auto nella parte sud della nella parte sud della tangenziale di Borgomanero, in località di Santa Cristina, intorno alle 17 del pomeriggio di domenica 12 maggio. Ancora da ricostruire le cause dell’incidente.