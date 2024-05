Incidente mortale tra Borgomanero e Gozzan, in provincia di Novara: scontro tra auto e moto, morto un 60enne

Incidente mortale in provincia di Novara, tra Borgomanero e Gozzan. Per cause in fase di accertamento, un 60enne è morto in un violento scontro tra un’automobile e una motocicletta.

Scontro tra auto e moto, muore 60enne

Un motociclista 60enne è morto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 12 maggio, in un incidente stradale che si è verificato sulla tangenziale di Borgomanero, in provincia di Novara, nel tratto tra Borgomanero e Gozzan.

Come riferito dal quotidiano La Stampa, il motociclista di 60 anni è finito contro un’automobile per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Dov’è avvenuto l’incidente mortale

La Stampa riferisce che incidente si è verificato nella parte sud della tangenziale, nella località di Santa Cristina, verso le 17,15 di domenica 12 maggio.

Il sinistro ha provocato inevitabili disagi al traffico e code: la tangenziale è stata chiusa all’ingresso sud, da Novara, mentre è aperta regolarmente dalla parte nord.

L’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine

Nel violento impatto, il centauro ha avuto la peggio: sbalzato dalla sella, ha riportato traumi mortali.

L’incidente si è verificato nei pressi di Borgomanero

Inutili i soccorsi del 118: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare.

Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare il 60enne, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e al fine di appurare la dinamica dell’episodio.

Ennesimo incidente mortale a Novara

Lo scorso 23 marzo, una coppia di motociclisti ha perso la vita in un violento frontale contro un Suv nel novarese.

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di sabato 23 marzo sulla provinciale per il lago d’Orta, nella frazione di Baraggia del comune di Suno.

A perdere la vita sul colpo sono stati due motociclisti residenti a Domodossola, marito e moglie, rispettivamente di 60 e 58 anni.

Alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, ma per la coppia i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Secondo i dati, nel 2022 si sono verificati in Piemonte 10.148 incidenti stradali che hanno causato 241 morti e 14.084 feriti, in aumento rispetto all’anno 2021.