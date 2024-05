Incidente in autostrada A22 fra i due caselli di Mantova: scontro tra due furgoni, 2 morti e 3 feriti gravi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente in autostrada A22, nei pressi Mantova, a causa di un violento scontro fra due furgoni in seguito al quale due persone sono morte. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, tra i caselli di Mantova Sud e Mantova Nord, in prossimità di Castelletto Borgo. Sul posto diversi mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco e la polizia stradale per gestire la circolazione, con disagi e traffico intenso.

Incidente a Mantova, scontro in A22: morta una persona

Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 17,30 in autostrada A22, al km 258 sud in zona Castelletto Borgo, dove sorge lo stabilimento Thun.

In base alla prima ricostruzione, lo scontro avrebbe interessato due veicoli da lavoro, e il bilancio sarebbe di due vittime e diversi feriti.

Fonte foto: Tuttocittà

Lo scontro è avvenuto in autostrada A22 “del Brennero”, all’altezza di Castelletto Borgo, fra i due caselli di Mantova

La dinamica dello scontro: tamponato un furgone con 7 passeggeri all’interno

Alcuni dettagli aggiuntivi, resi pubblici da Mantovauno, riportano che uno dei due furgoni, con a bordo 7 persone di nazionalità indiana, si sarebbe ribaltato in seguito a un violento tamponamento da parte di un altro mezzo pesante.

Proprio a causa del violento urto, una persona sarebbe morta sul colpo, mentre la seconda vittima avrebbe avuto comunque la possibilità di essere soccorsa, purtroppo senza esito positivo: è infatti morta poco dopo l’incidente.

I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco di Mantova e gli operatori sanitari con un nutrito numero di mezzi. Giunta anche la polizia stradale di Trento, impegnata a effettuare i rilievi necessari.

In particolare, sono giunte diverse ambulanze, un’automedica e ben tre elicotteri provenienti da Parma, Milano e Verona.

La situazione del traffico

Significative le ripercussioni sul traffico in direzione Modena, dovute allo scontro avvenuto fra i caselli di Mantova Sud e Mantova Nord.

Le autorità hanno disposto la chiusura della corsia sud, in concomitanza del casello di Mantova Nord. In breve tempo, si è formato un lungo incolonnamento di veicoli e alle ore 19 si contavano almeno 2 km di coda.

Si tratta del secondo grave incidente, con esito mortale, di questa giornata, dopo il frontale tra un furgone da 9 posti e un’auto avvenuto sulla statale Gela-Caltanissetta, con almeno una persona morta e diversi feriti.