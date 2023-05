Incendio in un appartamento di Firenze, evacuato tutto il palazzo: fiamme e fumo nero dal secondo piano

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un intero condominio è stato evacuato poco lontano dal centro di Firenze a causa di un incendio al secondo piano del palazzo. Come riportato da ‘Repubblica’, il rogo scoppiato in un appartamento di via Bolognese ha reso necessaria l’interruzione del traffico per permettere l’intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco, provocando disagi e rallentamenti in tutta la zona.

L’incendio a Firenze

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto poco prima di mezzogiorno sono entrati all’interno dell’appartamento invaso dal fumo per accertare l’eventuale presenza di persone. La palazzina è stata evacuata e per precauzione è stata richiesta l’assistenza del personale sanitario, anche se, secondo le prime informazioni, non sono stati registrati feriti.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona del quartiere Cure di Firenze dove è scoppiato l’incendio

Traffico bloccato per l’incendio a Firenze

Sul luogo anche la polizia municipale che ha chiuso via Bolognese all’altezza del Ponte Rosso in modo da consentire il transito degli automezzi e le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Il blocco del traffico ha provocato forti disagi alla mobilità nell’area del quartiere Cure di Firenze, come testimoniano le immagini diffuse sui social dagli utenti che abitano in zona provocando rallentamenti nelle strade circostanti.

L’incendio a Roma

Un altro incendio alle prime luci di lunedì 22 maggio ha interessato un capannone nella periferia est di Roma, nella zona di Rocca Cencia-Borghesiana. Il rogo scoppiato nella notte fra domenica e lunedì ha devastato l’area di circa 100 metri quadrati sulla quale insisteva la struttura e distrutto circa una decina tra le venti auto conservate all’interno, alcune delle quali risultate rubate.

Una volta domato l’incendio, gli agenti delle volanti e del VI distretto Casilino di polizia hanno scoperto che alcune delle vetture carbonizzate dalle fiamme erano state oggetto di denuncia per furto.

Identificato il proprietario del capannone, un uomo di 67 anni residente a Roma, le forze dell’ordine lo hanno denunciato per ricettazione.