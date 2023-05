Decine di auto bruciate nell'incendio in un capannone a Roma: alcune erano rubate, denunciato il titolare

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un vasto incendio ha devastato un capannone nella periferia est di Roma, precisamente nella zona di Rocca Cencia-Borghesiana, nella notte fra domenica 21 e lunedì 22 maggio. All’interno erano presenti decine di auto, alcune delle quali risultate rubate.

Una colonna di fumo a partire dalle 23 a Roma Est

Durante la notte, intorno alle 23:00 di domenica 21 maggio, una colonna di fumo si è alzata nell’aria, illuminando l’orizzonte con il bagliore delle fiamme, restando facilmente visibile a notevole distanza.

L’incendio si è rivelato di proporzioni imponenti, richiedendo l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti e un’autoscala.

Fonte foto: Tuttocittà.it Tre squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l’incendio in zona Borghesiana

Le fiamme hanno devastato un’area di circa 100 metri quadrati, in cui erano presenti una ventina di automobili e diverse apparecchiature.

Le auto incendiate risultavano rubate

Una volta domato l’incendio, gli agenti delle volanti e del VI distretto Casilino di polizia hanno effettuato un’ispezione. In questa circostanza è stata scoperta la presenza di alcune vetture distrutte dal fuoco, le quali erano risultate precedentemente denunciate per furto.

Successivamente, è stato possibile identificare il proprietario del capannone, un uomo di 67 anni residente a Roma, che è stato denunciato per ricettazione.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato a seguito dell’incidente, anche se le cause che hanno scatenato l’incendio devono ancora essere accertate.

Incendio simile alle porte di Roma un anno fa

L’incendio avvenuto in zona Borghesiana non è sicuramente un caso isolato nella Capitale. Circa un anno fa, un devastante rogo aveva colpito in zona Monterotondo, all’interno di una fabbrica di vernici.

In quel caso, le fiamme erano divampate durante l’ora di pranzo, con le autorità che si erano quindi affrettate ad avvisare i cittadini a essere cauti e a tenere le finestre chiuse a causa del pericolo.

Un incendio di vaste proporzioni, documentato da tante persone scattando foto e registrando video, che sono stati prontamente condivisi sui social network.

Ad andare a fuoco fu un capannone di circa 2.000 metri quadrati, utilizzato per la produzione di vernici. Esattamente come l’ultimo episodio, una grande colonna di fumo nero poteva essere essere vista anche da grande distanza.

I vigili del fuoco, in quel frangente, avevano dovuto bloccare il traffico intorno all’area dell’incendio, andando a creare una zona di sicurezza per tenere lontane le persone.

Circa un mese fa, invece, il 17 aprile, un tragico incendio in un appartamento nel quartiere Pigneto, a Roma, è costato la vita ad una donna, scomparsa davanti agli occhi dei propri familiari.