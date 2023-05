Incendio nella cartiera Pro-Gest a Mantova, colonna di fumo nero: potrebbe essere doloso

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un’alta colonna di fumo visibile da tutta la città. Un vasto incendio è divampato nel piazzale di una cartiera a Mantova, in fiamme dalle prime ore del mattino tonnellate di carta ammassata all’esterno dello stabilimento. Sul posto i vigili del fuoco, ancora ignote le cause del rogo.

Incendio alla cartiera a Mantova

L’incendio è divampato nelle prime ore di venerdì 19 maggio, poco prima delle 5, nella cartiera Pro-Gest in viale Poggio Reale a Mantova.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale MantovaUno, il rogo si è sviluppato nel piazzale esterno dello stabilimento, dove vengono stoccate le balle di carta da riciclare.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio è divampato alla cartiera Pro-Gest di Mantova

In fiamme tonnellate di carta

In fiamme sarebbero andate tonnellate di carta, oltre cento metri quadrati di materiale. L’incendio ha provocato un’alta colonna di fumo visibile da tutta la città. Il rogo non avrebbe intaccato l’edificio della cartiera, al momento non risulta che ci siano feriti.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e mezzi. I pompieri sono al lavoro per circoscrivere e spegnere le fiamme.

Forse origine dolosa

Ancora tutte da chiarire le cause dell’incendio, non si esclude che si possa trattare di un evento doloso. I vigili del fuoco stanno svolgendo accertamenti per risalire all’origine del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e il personale dell’Arpa. Preoccupazione per gli abitanti della zona che hanno visto la cenere prodotta dall’incendio cadere nei giardini e nei balconi di casa.