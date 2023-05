Incendio al porto di Ravenna, fiamme alte e colonna di fumo nero visibile per chilometri: scatta l'allarme

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un incendio è scoppiato nella mattinata di giovedì 18 maggio nella zona portuale di Ravenna, all’interno del terminal della Docks Cereali di via Classicana. La nuvola di fumo nera è visibile anche a distanza di chilometri.

Cosa è successo al porto di Ravenna

Come riportato da ‘Ravenna Today’, l’incendio è scoppiato poco prima delle 10: un’altissima colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, ha destato preoccupazione in tutta l’area.

Tutte le operazioni di carico e lavoro sono state sospese. I dipendenti sono stati radunati al punto di ritrovo di emergenza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Stando a quanto aggiunge il ‘Corriere di Romagna’, l’incendio, che è divampato alla base di un silos, è stato già spento.

Il racconto dei presenti

‘Ravenna Notizie’ riporta la testimonianza di alcuni presenti sul luogo dell’incendio, che hanno raccontato che “le fiamme all’inizio erano altissime“, tanto da creare una “grande paura”. La situazione è attualmente sotto controllo: l’incendio si è esaurito. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza per prestare soccorso a un facchino.

La situazione maltempo nel Ravennate

L’incendio scoppiato nella mattinata di giovedì 18 maggio ha creato ulteriori disagi in una zona già pesantemente colpita dalla forte ondata di maltempo di questi giorni: nella notte tra mercoledì e giovedì si sono verificati nuovi allagamenti in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. L’acqua che ha invaso parti significative delle campagne, nelle aree di Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna.

In un aggiornamento pubblicato alle ore 7 del mattino sul profilo Facebook del Comune di Ravenna, è stato comunicato l'”ordine di evacuazione immediata, alla popolazione e alle aziende di – Villanova di Ravenna – Filetto – Roncalceci interessate da possibili fenomeni di allagamento”.

Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, alle ore 10,45, ha comunicato sempre via Facebook il “rientro nelle abitazioni di Savio di Ravenna, Castiglione di Ravenna, Mensa, Matellica, Ponte Nuovo, Madonna dell’Albero, Porto Fuori, Borgo Montone e nelle vie Newton e Galilei”. Nello stesso post, il primo cittadino di Ravenna ha precisato che “non si esclude di dover attuare ulteriori evacuazioni preventive nelle prossime ore”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.