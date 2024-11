David Lynch e l’enfisema polmonare, ha bisogno dell’ossigeno per camminare: la testimonianza shock sul fumo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

David Lynch ha un enfisema polmonare e, anche per fare azioni comuni, come camminare, ha bisogno dell’ossigeno. Il visionario regista americano vive in queste condizioni da 4 anni, quando gli è stata diagnosticata questa malattia. Una situazione la sua che è stata causata dalla lunga dipendenza dal fumo: Lynch ha infatti iniziato a fumare ad appena 8 anni e ha smesso solo nel 2022.

La malattia di Lynch

In una lunga e sentita intervista, David Lynch si è aperto sulle sue precarie condizioni fisiche. Il regista 78enne ha un enfisema polmonare che lo costringe a molte sessioni di ossigenoterapia. Non riesce a muoversi senza affannarsi e deve somministrarsi dell’ossigeno supplementare anche per spostamenti brevi.

La mente dietro “I segreti di Twin Peaks” però non si dice pentito della sua dipendenza dal fumo ma ha ammesso di sperare che la sua esperienza possa essere d’aiuto per il prossimo, che insomma le condizioni in cui si è ridotto possano convincere altre persone a smettere di fumare.

Dalla dipendenza dal fumo all’enfisema polmonare

Nato nel 1946, Lynch inizia a fumare all’età di 8 anni e prosegue per tutta la sua vita. Ha smesso solo nel 2022, due anni dopo la diagnosi dell’enfisema. “A un certo punto ho visto una scritta sul muro. Diceva: ‘se non ti fermi, morirai tra una settimana’”, ha rivelato in un’intervista a People.

Ci ha provato più volte, nel corso degli anni, a smettere ma senza mai riuscirci prima della visione di quella scritta sul muro. “A un certo punto non riuscivo più a resistere e andavo con l’ennesima ‘prima sigaretta, ogni volta era un viaggio di sola andata verso il paradiso”, spiega. “Una grande e importante parte della mia vita è stata fumare. Amavo l’odore del tabacco, il suo profumo. Mi piaceva accendere le sigarette. Per me era parte dell’essere un regista. Noi fumatori sappiamo di star giocando col fuoco. Ti può colpire. Io ci ho provato e sono stato colpito”, dice.

Il regista non si dice pertanto pentito delle sue azioni. “Desideravo ciò che desidera ogni tossicodipendente: ossia che ciò che amiamo ci faccia bene”, aggiunge. Il suo intento però è che, sentendo le sue parole, altre persone pensino alle conseguenze del fumo. “Potete smettere di fumare queste cose che finiranno per uccidervi”, avverte.

Come vive oggi il regista

La sua condizione fisica ha chiaramente impattato non solo la sua produzione cinematografica ma la sua vita in ogni aspetto. Lynch infatti è costretto a trascorre quasi tutto il suo tempo in casa anche se, scherzando, dice che uscire non gli piacesse tanto neanche in precedenza e che questa dunque si è rivelata per lui un’ottima scusa per non farlo.

Quello che però più lo tocca è il non poter più passare del tempo sul set. “Adoro stare lì, sul posto, e poter parlare con le persone”, ha detto. Per il futuro poi non ha escluso la possibilità di dirigere da remoto.

La sua dipendenza e l’amore per il fumo hanno spesso fatto capolino anche nei suoi film. Non di rado infatti i protagonisti sono ripresi mentre fumano sigarette, un espediente narrativo molto ricorrente e per il quale è stato spesso criticato.

Chi è David Lynch

David Lynch è uno dei registi più influenti, visionari e apprezzati del panorama cinematografico moderno.

Ha 78 anni ed è originario del Montana. I suoi lavori sono impregnati da uno stile tutto suo, originale, onirico e simbolico. È un maestro del thriller e tra i suoi film più famosi troviamo “Velluto blu” e “Mulholland Drive”. Da citare anche la serie tv “I segreti di Twin Peaks”. Pur non essendo mai riuscito a vincere un Oscar, nel 2020 gliene è stato assegnato uno alla carriera. Negli ultimi anni ha diretto soprattutto documentari, corti e videoclip musicali. Il suo ultimo film è stato prodotto nel 2006, “Inland Empire – L’impero della mente”.

Lynch ha 4 figli, di cui una, l’ultima, di 12 anni. Come riportato da People, è nel mezzo di un divorzio dalla sua quarta moglie.